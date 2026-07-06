NEMA MESTA ZA SRPSKI JEZIK U USTAVU CRNE GORE: Antisrpska akcija Spajića, Mila i Mandića
MILOJKO Spajić, Milo Đukanović i Andrija Mandić dogovorili su izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik.
Kako saznajemo, svemu je kumovao ambasador EU u Crnoj Gori, Satler koji im je naredio da za srpski jezik ne sme imati mesta u Ustavu.
Jedina partija koja neće glasati za ustavne izmene je Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića.
Inače, kako su preneli crnogorski mediji, konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmenama održane su večeras uz posredovanje Delegacije EU, a iz Skupštine je najavljeno da će u utorak biti održano prvo glasanje o izmenama, za koje je potrebna dvotrećinska većina.
Nakon sastanka oglasila se Delegacija EU u Crnoj Gori.
- Kroz dijalog o Platformi za prevazilaženje parlamentarne krize u ključnoj fazi procesa evropske integracije, učesnici sastanka su se saglasili da iniciraju izmene zakona u oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbednosti. Izmene će se, između ostalog, odnositi i na procedure obrazovanja - piše u saopštenju.
Preporučujemo
VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Nećemo dati Novi Sad blokaderima!
05. 07. 2026. u 19:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SNIMCI VELIKOG NAPADA NA KIJEV: NATO članica hitno digla avione, Rusi zasuli prestonicu raketama i dronovima (VIDEO)
RUSIJA je tokom noći 6. jula pokrenula talase raketa i dronova ka Kijevu i okolnom regionu, pri čemu je poginulo najmanje 10 ljudi, a najmanje 56 je povređeno, samo nekoliko sati nakon što je predsednik Volodimir Zelenski upozorio na još jedan veliki napad na prestonicu.
06. 07. 2026. u 07:49
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)