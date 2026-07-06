Politika

NEMA MESTA ZA SRPSKI JEZIK U USTAVU CRNE GORE: Antisrpska akcija Spajića, Mila i Mandića

В.Н.

06. 07. 2026. u 00:22

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MILOJKO Spajić, Milo Đukanović i Andrija Mandić dogovorili su izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik.

НЕМА МЕСТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У УСТАВУ ЦРНЕ ГОРЕ: Антисрпска акција Спајића, Мила и Мандића

FOTO: Novosti

Kako saznajemo, svemu je kumovao ambasador EU u Crnoj Gori, Satler koji im je naredio da za srpski jezik ne sme imati mesta u Ustavu.

Jedina partija koja neće glasati za ustavne izmene je Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića.

Inače, kako su preneli crnogorski mediji, konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmenama održane su večeras uz posredovanje Delegacije EU, a iz Skupštine je najavljeno da će u utorak biti održano prvo glasanje o izmenama, za koje je potrebna dvotrećinska većina.

Nakon sastanka oglasila se Delegacija EU u Crnoj Gori.

- Kroz dijalog o Platformi za prevazilaženje parlamentarne krize u ključnoj fazi procesa evropske integracije, učesnici sastanka su se saglasili da iniciraju izmene zakona u oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbednosti. Izmene će se, između ostalog, odnositi i na procedure obrazovanja - piše u saopštenju.

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