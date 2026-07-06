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TRAMP PONOVO NAPAO ĐORĐU MELONI: Objavio njenu sliku uz neverovatan komentar

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06. 07. 2026. u 07:22

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo je napao italijansku premijerku Đorđu Meloni na društvenim mrežama objavom njene fotografije uz komentar da je "potrebna zabrana prilaska".

ТРАМП ПОНОВО НАПАО ЂОРЂУ МЕЛОНИ: Објавио њену слику уз невероватан коментар

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon + FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Tokom sastanka G7 u francuskoj banji Evijan u junu, Tramp i Meloni su fotografisani kako razgovaraju, ali je Tramp nakon tog razgovora u intervjuu za TV La 7 rekao da ga je premijerka Italije molila da se fotografišu.

- Molila me je da se slikam sa njom, bilo mi je žao. Verovatno je bila srećna zato što sam razgovarao sa njom - rekao je tada Tramp i izazvao veoma negativne komentare Melonijeve i drugih italijanskih zvaničnika, preneo je ranije BBC.

Nakon toga oglasila se i Meloni i poručila Trampu da su njegovi stalni, ničim izazvani napadi besmisleni, dodajući da njenoj popularnosti u Italiji sigurno nije pomoglo to što je prijateljica sa njim.

Povodom najnovijeg Trapovog napada na Melonijevu prvi se oglasio lider organizacije Acione Karlo Kalenda.

On je na društvenim mrežama oštro kritikovao američkog predsednika i nazvao ga nasilnikom.

"Tramp je podli, sitni nasilnik. Potpuna solidarnost sa premijerkom", poručio je u svojoj objavi Kalenda, prenosi agencija ANSA.

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