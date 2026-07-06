LUDNICA NA MEČU MEKSIKO - ENGLESKA! Pet golova, dva penala i crveni karton - ovo se prvi put dogodilo na Asteki!

Reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva nakon pobede nad Meksikom 3:2.

Foto: AP Photo/Moises Castillo

Kakva utakmica je odigrana na Asteki, opšti haos i totalnu ludnicu priredili su fudbaleri Engleske i Meksika!

Blic-krig Engleske u 36. i 38. minutu doneli su Engleskoj dva gola prednosti i činilo se da će se prošetati izabranici Tomasa Tuhela u četvrtfinale, međutim onda se pojavljuje Kinjones.

Postiže svoje četvrti pogodak na ovom Mundijalu i vraća Meksiko u igru. U nastavku je tek viđena totalna "ludnica". Prvo je zbog oštrog starta nakon VAR intervencije Engleska ostala sa 10 igrača na terenu pošto je Kvansa isključen. Samo šest minuta kasnije, Meksiko pravi penal a Hari Kejn donosi ponovo dva gola prednosti "gordom albionu". Ipak, tu nije bio kraj ludim dešavanjima. Sada je sudija takođe nakon VAR-a dosudio novi penal, ovog puta za Meksiko nakon neopreznog starta Kejna. Raul Himenez je izveo jedanaesterac u 69. minutu, matirao Pikforda i doneo nadu domaćim igračima i navijačima.

Do kraja meča selekcija iz Južne Amerike je sve vreme napadala, gotovo da su se igrale "viktorije" ali su Englezi uspeli da se odbrane i plasiraju u četvrtfinale.

Ovo je Meksiku bio prvi poraz na stadionu Asteka na Mundijalima, pošto su do sada čak 10 puta igrali (1970, 1986 i 2026). Imali su skor od osam pobeda i dva nerešena ishoda.

Engleze u četvrtfinalu čeka selekcija Norveške koja je ranije danas izbacila Brazil sa Mundijala.

Meksiko - Engleska (kraj, 2:3)

Kraj utakmice!

90' Sudija je produžio meč za 11 minuta!

82' Grčevito se brane Englezi! Sada je pokušao da matira Pikforda i Santijago Himenez ali je bio neprecizan.

75' Nakon trominutne pauze, meč se nastavio!

72' Nakon totalne ludnice do sada, odlazimo na pauzu za hidrataciju.

69' GOOOOOOOL! Raul Himenez je pogodio sa 11 metara. Jedanaesterac je napravio neoprezni Hari Kejn koji je šutnuo fudbalera Meksika po nozi u šesnaestercu, 2:3

60' GOOOOOOOOL! Gordon je izborio penal za Engleze, a ko bi drugi nego Hari Kejn izveo i pogodio! 1:3.

54' CRVENI KARTON ZA KVANSU! Engleska u 54. minutu ostaje sa desetoricom na terenu. Defanzivac je oštro startovao, đonom, a nakon VAR intervencije on je "pocrveneo".

49' O' Rajli je pogodio stativu! Malo je falilo da Engleska ponovo ima dva gola prednosti.

46' Počelo je drugo poluvreme na Asteki!

Kraj prvog poluvremena!

45+1' KAKVA ŠANSA DA SE MEKSIKO POTPUNO VRATI U IGRU! Real Himenez je natrčao na vrhu šesnaesterca na loptu, šutirao iz prve, i za malo je bio neprecizan pošto je lopta otišla par santimetara pored desne stative.

42' GOOOOOOOOOOOOL! Meksiko se vraća u igru! Imali su domaćini slobodan udarac koji je izveden, a u šesnaestercu se najbolje snašao Kinjoes i ispalio "raketu" koja završava u golu Pikforda, 1:2.

38' GOOOOOOOOOOOOL! Blic-krig Engleza! Džud Belingem je ponovo strelac, 0:2. Ovog puta u ulozi asistenta bio je Hari Kejn.

JUDE BELLINGHAM DOUBLES THE LEAD FOR ENGLAND! pic.twitter.com/uUVBxsCY5y — Football Xtra (@FootballXtra365) July 6, 2026

36' GOOOOOOOOOOL! Džud Belingem je nakon centaršuta Sake glavom zahvatio loptu i matirao golmana Meksika. Prvi primljen gol južnoameričke selekcije na ovom Mundijalu. 0:1.

JUDE BELLINGHAM OPENS THE SCORING FOR ENGLAND!



Mexico 0-1 England. pic.twitter.com/I76K8UcBgc — The Poise Sports (@ThePoiseSportHQ) July 6, 2026

32' Romo je pokušao da iznenadi Pikforda sa oko 30 metara ali njegov udarac odlazi daleko iznad prečke.

Foto: AP Photo/Fernando Llano

27' Prvi udarac u okvir gola za evropsku selekciju. Gordon je probio po levom boku, zavrnuo loptu u šesnaesterac i šutirao ali je golman bio i više nego siguran.

23' Sledi pauza za oseveženje. U prvoj "četvrtini" meča, Meksiko je bio opasniji rival.

15' VELIKA ŠANSA ZA RAULA HIMENEZA! Nakon centaršuta glavom je zahvatio loptu, gađao donji desni ugao gola Pikforda, ali se Englez bacio kao "mačka" i uz velike napore uspeo da odbrani. Meksiko će dobiti korner.

9' Nakon prvog kornera za Englesku na ovom meču, uspešno su se odbranili Meksikanci.

2' Deklan Rajs je đonom zakačio po licu protivničkog fudbalera i već u 2. minutu dobio žuti karton.

1' Meč na čuvenom stadionu Asteka je upravo počeo!

Sastavi:

Meksiko: Ranhel – Sančes, Montes, Vaskes, Galjardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, R. Himenes, Kinjones.

Engleska: Pikford – Kvansa, Konsa, Gei, O'Rajli – Anderson, Rajs – Saka, Belingem, Gordon – Kejn.

Uoči meča:

Zbog loših vremenskih uslova u Meksiko Sitiju, uključujući opasnost od udara groma u blizini stadiona, početak utakmice osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. između Meksika i Engleske odložen je za 03.00 po našem vremenu.

Nakon što je jedan od domaćina Svetskog prvenstva već eliminisan, Meksiko će pokušati da izbegne istu sudbinu kada se na svom terenu suoči sa Engleskom.

S druge strane Engleska je uz dosta muke izbacila DR Kongo u šesnaestini finala i ukoliko budu prikazali takvu partiju protiv Meksika verovatno će morati da spakuju kofere i krenu put Ostrva.

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