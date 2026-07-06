KAKAV OBRT! Evo šta se zapravo desilo sa sudijom zbog koga su Hrvati izbačeni sa Mundijala
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Nakon brojnih natpisa da je Norvežanin Espen Eskas suspendovan sa Svetskog prvenstva zbog kontroverzi oko utakmice između Hrvatske i Portugala, FIFA je potvrdila za Dnevnik Nove TV da takva informacija nije tačna, piše gol.hr.
Eskas se i dalje nalazi u sudijskoj bazi u Majamiju, a takođe je potvrđeno da predsednik Sudijskog komiteta FIFA Pjerluiđi Kolina nije poslao nijednog sudiju kući. Štaviše, FIFA je objavila sudijski spisak za utakmicu osmine finala između Argentine i Egipta, u kojoj će Eskas biti četvrti sudija.
Iako neće suditi na terenu, vraćen je u sudijski tim, što se može protumačiti kao znak poverenja nakon jedne od najkomentarisanijih utakmica prvenstva do sada.
Norveški sudija se našao u centru pažnje nakon utakmice između Hrvatske i Portugala u Torontu. Najkontroverzniji trenutak utakmice bio je poslednji zvižduk, kada je, nakon VAR provere, poništen gol Joška Gvardiola za 2:2, koristeći poluautomatski ofsajd i senzor u lopti.
Odlučujući faktor bio je to što je tehnologija registrovala kontakt kose Igora Matanovića sa loptom pre dodavanja Marija Pašalića, što je dovelo do dosuđaja ofsajda. Odluka je izazvala burne reakcije u Hrvatskoj, ali i podelila fudbalsku zajednicu širom sveta. Dok neki smatraju da je odluka bila potpuno u skladu sa pravilima, drugi smatraju da je tehnologija presudila u situaciji gde je kontakt bio gotovo neprimetan.
Eskas je jedan od 52 glavna sudije koje je FIFA izabrala za Svetsko prvenstvo 2026. godine, i ima iskustvo iz Lige šampiona, Evropskog prvenstva i brojnih međunarodnih utakmica. Na ovom Svetskom prvenstvu već je sudio utakmicu Urugvaj-Zelenortska Ostrva, bio je četvrti sudija na utakmici Škotska-Brazil, zatim glavni sudija na utakmici Hrvatska-Portugal, a sada će istu ulogu četvrtog sudije obavljati i na utakmici Argentina-Egipat.
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