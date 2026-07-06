"OVDE JE SVE POČELO, OVDE SE I ZAVRŠILO..." Najbolji strelac u istoriji Brazila, Nejmar, oprostio se od reprezentacije u suzama (FOTO)

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Nejmar, nakon ispadanja Brazila od Norveške u osmini finala Mundijala, obelodanio je svoju odluku da završi reprezentativnu karijeru

FOTO: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

„Pokušao sam. Pokušao sam. Sve je počelo ovde, na stadionu Metlajf, i ovde se završilo. Sada je kraj”, rekao je Nejmar nakon utakmice.

Termina el partido. Neymar al piso llorando. No estuvo bien fisicamente y este fue seguramente su último Mundial. Lo que pudo ser y no fue.



Duele el final de este talento irrepetible 💔 pic.twitter.com/xOIfmToYfc — Juez Central (@Juezcentral) July 5, 2026

Tim rečima je Nejmar podsetio ljubitelje fudbala da je njegov put od 130 utakmica u dresu Brazila počeo upravo na Metlajf stadionu 2010. godine, u prijateljskoj utakmici protiv SAD.

Nejmar je dre Brazila nosio 130puta, i postigao 78 golova.

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