Fudbal

"OVDE JE SVE POČELO, OVDE SE I ZAVRŠILO..." Najbolji strelac u istoriji Brazila, Nejmar, oprostio se od reprezentacije u suzama (FOTO)

Filip Milošević

06. 07. 2026. u 01:36

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Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Nejmar, nakon ispadanja Brazila od Norveške u osmini finala Mundijala, obelodanio je svoju odluku da završi reprezentativnu karijeru

ОВДЕ ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО, ОВДЕ СЕ И ЗАВРШИЛО... Најбољи стрелац у историји Бразила, Нејмар, опростио се од репрезентације у сузама (ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

„Pokušao sam. Pokušao sam. Sve je počelo ovde, na stadionu Metlajf, i ovde se završilo. Sada je kraj”, rekao je Nejmar nakon utakmice.

Tim rečima je Nejmar podsetio ljubitelje fudbala da je njegov put od 130 utakmica u dresu Brazila počeo upravo na Metlajf stadionu 2010. godine, u prijateljskoj utakmici protiv SAD.

Nejmar je dre Brazila nosio 130puta, i postigao 78 golova.

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