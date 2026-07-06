EVROPA U ŠOKU! Skandal kakav fudbalski svet ne pamti, Mundijal se crveni od stida

BRUKA i sramota!

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Ceo svet je zatečen, naročito Evropa, a posebno Belgija sa neverovatnim potezom FIFA usred Mundijala.

Naime, Fudbalski savez Belgije (RBFA) izrazio je iznenađenje odlukom Međunarodnog odbora fudbalskih saveza (FIFA) da dozvoli američkom napadaču Folarinu Balogunu da igra u osmini finala Svetskog prvenstva uprkos direktnom crvenom kartonu koji je dobio u prethodnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine.

Podsećanja radi, SAD i Belgija igraće u noći sa ponedeljka na utorak u Sijetlu.

- FIFA zasniva svoju odluku na članu 27 svog Disciplinskog kodeksa, koji navodi da Disciplinski komitet može odlučiti da ukine prethodno izrečenu sankciju. Međutim, isti Disciplinski kodeks, u svom članu 66.4, jasno navodi da crveni karton automatski rezultira suspenzijom za sledeću utakmicu, kao što je bio slučaj sa svim ostalim crvenim kartonima tokom ovog Svetskog prvenstva. A član 10.5 kaže: 'Ako je igrač ili službeno lice isključeno zbog direktnog ili indirektnog crvenog kartona (druga opomena), biće automatski suspendovano za sledeću utakmicu' - navodi se u saopštenju RBFA.

FIFA je, objašnjavajući zašto je poništila automatsku suspenziju Baloguna, ranije u nedelju izjavila:

- Suspenzija od jedne utakmice je uslovno suspendovana na godinu dana. Ako Folarin Balogun počini još jedan sličan prekršaj tokom tog probnog perioda, suspenzija će biti dodata novoizrečenoj kazni.

Podsećanja radi, Balogun je dobio direktan crveni karton u prvoj utakmici nokaut faze nakon brutalnog starta nad fudbalerom BiH Tarikom Muharemovićem. Balogun je do sada postigao tri gola za SAD na Svetskom prvenstvu, uključujući i prvi gol u pobedi od 2:0 nad BiH, pre nego što je nepažljivo nagazio na Muharemovićev zglob sredinom drugog poluvremena, a sudija mu je pokazao crveni karton nakon VAR pregleda.

Pritisak koji su vršili domaćini Svetskog prvenstva da dozvole Balogunu da igra pokazuje i objava američkog predsednika Donalda Trampa putem njegove mreže.

- Hvala FIFA što ste uradili pravu stvar i ispravili veliku nepravdu“, rekao je Tramp.

Poslednji put kada je igrač na Svetskom prvenstvu mogao da igra u sledećoj utakmici nakon što je isključen bilo je davne 1962. godine. Tada je legendarni brazilski napadač Garinča isključen u polufinalu protiv domaćina Čilea, ali je igrao u finalu nakon uspešne žalbe koju su podržali čileanski navijači i predsednik Horhe Alesandri.