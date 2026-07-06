TORTA SA KOKOSOM I MALINAMA: Savršena letnja poslastica

Kremasta tekstura, osvežavajući ukus malina i nežna aroma kokosa čine je idealnom poslasticom za tople letnje dane. Priprema je brza, a rezultat je desert koji će oduševiti i ukućane i goste.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

300 gr mlevenog keksa

2 kašike šećera u prahu

50 gr mlevenih oraha

80 gr otopljenog maslaca ili margarina

200 ml mleka

Za prvi fil:

400 ml mleka

400 ml slatke pavlake za šlag

2 kesice Galeta pudinga od vanile (bez kuvanja)

60 gr kokosa

100 gr otopljene bele čokolade

Za drugi fil:

400 gr malina

4 kašike šećera

1 kesica pudinga od maline

Za glazuru:

100 gr bele čokolade

3 kašike slatke pavlake

Za dekoraciju:

kokos

sveže maline

rendana ili otopljena bela čokolada

Priprema

Pomešajte mleveni keks, šećer u prahu i mlevene orahe. Dodajte otopljeni maslac i mleko, pa sve dobro sjedinite. Smesu rasporedite u kalup i poravnajte.

Za prvi fil umutite mleko, slatku pavlaku i galeta puding prema uputstvu za pripremu pudinga bez kuvanja. Dodajte kokos i otopljenu belu čokoladu, pa lagano promešajte. Fil rasporedite preko podloge.

Maline stavite u šerpu sa šećerom i kratko zagrejte dok puste sok. Puding od maline razmutite u malo vode ili soka od malina, dodajte u voće i kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne. Ostavite da se prohladi, a zatim ga rasporedite preko kokosovog fila.

Belu čokoladu otopite sa slatkom pavlakom i prelijte preko torte.

Tortu stavite u frižider na nekoliko sati, najbolje preko noći, da se dobro stegne.

Pre serviranja ukrasite kokosom, svežim malinama i belom čokoladom.

Prijatno!