Torte i kolači

TORTA SA KOKOSOM I MALINAMA: Savršena letnja poslastica

Milena Tomasevic

06. 07. 2026. u 07:00 >> 06:27

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Kremasta tekstura, osvežavajući ukus malina i nežna aroma kokosa čine je idealnom poslasticom za tople letnje dane. Priprema je brza, a rezultat je desert koji će oduševiti i ukućane i goste.

ТОРТА СА КОКОСОМ И МАЛИНАМА: Савршена летња посластица

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

  • 300 gr mlevenog keksa
  • 2 kašike šećera u prahu
  • 50 gr mlevenih oraha
  • 80 gr otopljenog maslaca ili margarina
  • 200 ml mleka

Za prvi fil:

  • 400 ml mleka
  • 400 ml slatke pavlake za šlag
  • 2 kesice Galeta pudinga od vanile (bez kuvanja)
  • 60 gr kokosa
  • 100 gr otopljene bele čokolade

Za drugi fil:

  • 400 gr malina
  • 4 kašike šećera
  • 1 kesica pudinga od maline

Za glazuru:

  • 100 gr bele čokolade
  • 3 kašike slatke pavlake

Za dekoraciju:

  • kokos
  • sveže maline
  • rendana ili otopljena bela čokolada

Priprema

Pomešajte mleveni keks, šećer u prahu i mlevene orahe. Dodajte otopljeni maslac i mleko, pa sve dobro sjedinite. Smesu rasporedite u kalup i poravnajte.
Za prvi fil umutite mleko, slatku pavlaku i galeta puding prema uputstvu za pripremu pudinga bez kuvanja. Dodajte kokos i otopljenu belu čokoladu, pa lagano promešajte. Fil rasporedite preko podloge.
Maline stavite u šerpu sa šećerom i kratko zagrejte dok puste sok. Puding od maline razmutite u malo vode ili soka od malina, dodajte u voće i kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne. Ostavite da se prohladi, a zatim ga rasporedite preko kokosovog fila.
Belu čokoladu otopite sa slatkom pavlakom i prelijte preko torte.
Tortu stavite u frižider na nekoliko sati, najbolje preko noći, da se dobro stegne.
Pre serviranja ukrasite kokosom, svežim malinama i belom čokoladom.

Prijatno!

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