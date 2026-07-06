TORTA SA KOKOSOM I MALINAMA: Savršena letnja poslastica
Kremasta tekstura, osvežavajući ukus malina i nežna aroma kokosa čine je idealnom poslasticom za tople letnje dane. Priprema je brza, a rezultat je desert koji će oduševiti i ukućane i goste.
Sastojci
Za podlogu:
- 300 gr mlevenog keksa
- 2 kašike šećera u prahu
- 50 gr mlevenih oraha
- 80 gr otopljenog maslaca ili margarina
- 200 ml mleka
Za prvi fil:
- 400 ml mleka
- 400 ml slatke pavlake za šlag
- 2 kesice Galeta pudinga od vanile (bez kuvanja)
- 60 gr kokosa
- 100 gr otopljene bele čokolade
Za drugi fil:
- 400 gr malina
- 4 kašike šećera
- 1 kesica pudinga od maline
Za glazuru:
- 100 gr bele čokolade
- 3 kašike slatke pavlake
Za dekoraciju:
- kokos
- sveže maline
- rendana ili otopljena bela čokolada
Priprema
Pomešajte mleveni keks, šećer u prahu i mlevene orahe. Dodajte otopljeni maslac i mleko, pa sve dobro sjedinite. Smesu rasporedite u kalup i poravnajte.
Za prvi fil umutite mleko, slatku pavlaku i galeta puding prema uputstvu za pripremu pudinga bez kuvanja. Dodajte kokos i otopljenu belu čokoladu, pa lagano promešajte. Fil rasporedite preko podloge.
Maline stavite u šerpu sa šećerom i kratko zagrejte dok puste sok. Puding od maline razmutite u malo vode ili soka od malina, dodajte u voće i kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne. Ostavite da se prohladi, a zatim ga rasporedite preko kokosovog fila.
Belu čokoladu otopite sa slatkom pavlakom i prelijte preko torte.
Tortu stavite u frižider na nekoliko sati, najbolje preko noći, da se dobro stegne.
Pre serviranja ukrasite kokosom, svežim malinama i belom čokoladom.
Prijatno!
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