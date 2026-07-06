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HITNA DISKVALIFIKACIJA! Ceo svet bruji o skandalu koji se desio na Vimbldonu

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06. 07. 2026. u 06:10

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ХИТНА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА! Цео свет бруји о скандалу који се десио на Вимблдону

Hugh Threlfall / Alamy / Profimedia

Bizarna i dramatična scena obeležila je juniorski deo Vimbldona. Mlada 15-godišnja nemačka tenisaerka Ida Vobker, trenutno 24. juniorka sveta, izbačena je s turnira nakon što je u naletu frustracije slučajno bacila reket koji je završio među gledaocima.

Incident se dogodio tokom njenog meča prvog kola protiv Marije Pop. Nakon što je izgubila prvi set sa 6:0, Vobker se lavovski borila u drugom setu koji je bio izjednačen na 5:5. Ipak, nakon 44. neiznuđene greške u meču, kojom je suparnica došla do ključnog poena, mlada Nemica je potpuno izgubila živce.

U naletu besa svom je silinom tresnula reket o travnatu površinu. Međutim, reket se pod čudnim uglom odbio od tla, preleteo ogradu Terena 11 i završio ravno na tribinama, pogodivši jednog od navijača.

Glavni sudija odmah je prekinuo meč i pozvao vrhovnog supervizora na teren. Iako su prve informacije potvrdile da pogođeni gledalac na svu sreću nije pretrpeo nikakve povrede, službene osobe nisu imale izbora – stroga pravila Vimbldona i ITF-a ne dopuštaju ugrožavanje sigurnosti publike.

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