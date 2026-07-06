HITNA DISKVALIFIKACIJA! Ceo svet bruji o skandalu koji se desio na Vimbldonu
Šta bi?
Bizarna i dramatična scena obeležila je juniorski deo Vimbldona. Mlada 15-godišnja nemačka tenisaerka Ida Vobker, trenutno 24. juniorka sveta, izbačena je s turnira nakon što je u naletu frustracije slučajno bacila reket koji je završio među gledaocima.
Incident se dogodio tokom njenog meča prvog kola protiv Marije Pop. Nakon što je izgubila prvi set sa 6:0, Vobker se lavovski borila u drugom setu koji je bio izjednačen na 5:5. Ipak, nakon 44. neiznuđene greške u meču, kojom je suparnica došla do ključnog poena, mlada Nemica je potpuno izgubila živce.
U naletu besa svom je silinom tresnula reket o travnatu površinu. Međutim, reket se pod čudnim uglom odbio od tla, preleteo ogradu Terena 11 i završio ravno na tribinama, pogodivši jednog od navijača.
Glavni sudija odmah je prekinuo meč i pozvao vrhovnog supervizora na teren. Iako su prve informacije potvrdile da pogođeni gledalac na svu sreću nije pretrpeo nikakve povrede, službene osobe nisu imale izbora – stroga pravila Vimbldona i ITF-a ne dopuštaju ugrožavanje sigurnosti publike.
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