TROBOJKA SE PONOSNO VIJORI ŠIROM KONSTANTINOVKE: Pad najjače ukrajinske tvrđave otvorio put ka srcu Ukrajine (VIDEO)
RUSKA zastava u gradu Konstantinovka, koju je neprijatelj smatrao neosvojivom tvrđavom, zauzela je svoje pravo mesto, rekao je Dmitrij Kiseljov, izvršni direktor međunarodne medijske grupe Rosija danas, govoreći o oslobođenju grada.
- Veliki grad, sa preko dvadeset hiljada domova, najveće transportno čvorište na istoku Ukrajine. Neprijatelj ga je smatrao neosvojivom tvrđavom. Borili su se za nju mesecima, što je rezultat učinilo još vrednijim. Ruska trobojka je zauzela svoje pravo mesto - rekao je Kiseljov, prema novinskoj agenciji Vesti.
Načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov je u petak izvestio ruskog predsednika Vladimira Putina da je ruska vojska potpuno oslobodila Konstantinovku.
Šef države nazvao je ovaj događaj ključnim za oslobađanje cele teritorije DNR, napominjući da on otvara direktan put za napredovanje ka Slavjansku i Kramatorsku.
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