KREMASTA PASTA SA PILETINOM I PARADAJZOM: Savršen ručak za celu porodicu
Ako tražite topao, utešan i ukusan obrok koji će zadovoljiti i decu i odrasle, ova kremasta pasta sa piletinom i paradajzom je idealan izbor. Kombinacija sočne piletine, mirisnog paradajza i bogatog, kremastog sosa obavija svaki zalogaj, dok svež bosiljak dodaje notu mediteranskog šarma.
Sastojci
- 400 gr testenine (pene, rigatoni ili fetućine)
- 2 pileća filea, isečena na trakice
- 2 kašike maslinovog ulja
- 3 čena belog luka, mlevena
- 1 mali crni luk, sitno iseckan
- 1 konzerva (400 gr) pasiranog paradajza
- 2 kašike paradajz pirea
- 1 kašičica mlevene paprike
- 1 kašičica sušenog origana ili italijanskih začina
- 1 šolja guste pavlake (ili pola-pola)
- ½ šolje rendanog parmezana
- so i biber, po ukusu
- svež bosiljak ili peršun, za ukrašavanje
Priprema
U velikom loncu prokuvajte slanu vodu. Kuvajte testeninu al dente, po uputstvu sa pakovanja. Ocedite, ali sačuvajte oko ½ šolje vode od kuvanja.
Začinite trakice piletine solju, biberom i mlevenom paprikom. Zagrejte maslinovo ulje u velikom tiganju i propržite piletinu dok ne dobije zlatno-smeđu boju i bude potpuno kuvana. Izvadite je i ostavite sa strane.
U istom tiganju propržite luk i beli luk dok ne omekšaju i zamirišu (2–3 minuta). Dodajte paradajz pire i kratko propržite. Zatim ulijte pasirani paradajz, dodajte origano, so i biber. Ostavite da krčka 8–10 minuta.
Dodajte gustu pavlaku i rendani parmezan u sos. Dobro promešajte dok se sir ne otopi i sos postane glatak. Vratite piletinu u tiganj i krčkajte još 3–4 minuta. Po potrebi razblažite sa malo vode od testenine.
Dodajte skuvanu testeninu u sos i dobro promešajte da se sve lepo obloži. Poslužite toplo, ukrašeno svežim bosiljkom ili peršunom.
Uživajte!
