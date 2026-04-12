UKUS EGZOTIKE NA TANJIRU: Evo kako da brzo i jednostavno napravite piletinu sa kikirikijem

AKO ste ljubitelji azijske kuhinje, ova piletina sa kikirikijem, poslužena uz pirinčane rezance, biće pun pogodak za ručak u kome ćete uživati.

Potrebno je:

3 pileća filea, sveža crvena paprika, 180 ml putera od kikirikija, 100 g pečenog kikirikija, 400 ml kokosovog mleka, kašika rendanog đumbira, kašičica seckanog belog luka, kašika svežeg, seckanog korijandera, ulje, so i biber

Priprema:

Sa pilećih filea skinite kožicu, pa meso isecite na krupnije kocke, posolite i pobiberite. Zagrejte malo ulja, u voku ili dubljem tiganju, na srednjoj temperaturi, pa propržite meso tri do pet minuta sa obe strane, odnosno dok ne porumeni. U drugoj posudi kratko prodinstajte sitno seckanu papriku, beli luk i đumbir. Otopite puter od kikirikija pa ga umutite sa kokosovim mlekom, sipajte u tiganj sa mesom i ostavite da se krčka 10-ak minuta na srednjoj temperaturi, dok meso ne omekša, pa umešajte kikiriki. Zatim to sjedinite sa dinstanom paprikom, belim lukom i đumbirom.

Na kraju pospite seckanim korijanderom i ukrasite kriškama limuna, po želji. Poslužite kao samostalan obrok ili uz rezance od pirinča.