PILETINA SA ŠPARGLAMA I PEČURKAMA: Brz i ukusan obrok za svaki dan
Bogat ukus belog luka, svežina limuna i mirisni začini daju ovom jelu posebnu notu, dok kremasti sos sve savršeno povezuje. Idealno se slaže uz krompir, testeninu ili svež hleb.
Sastojci
- 4 pileća fileta
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 kašičica slatke paprike
- 1 kašičica soli (podeljeno)
- 1 kašičica bibera (podeljeno)
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 kašika putera
- 250 gr šampinjona (isečenih)
- 1 veza špargli (očišćenih i isečenih)
- 2 čena belog luka (usitnjena)
- 1 kašičica suvog timijana
- 1 kašičica brašna ili kukuruznog skroba
- 120 ml pilećeg bujona
- 2 kašike limunovog soka
- 2 kašike seckanog vlasca
Priprema:
Pripremite sve sastojke: isecite pečurke, usitnite beli luk i iseckajte vlašac. Šparglama odlomite drvenasti deo, prepolovite ih po dužini, pa isecite na manje komade. Pileće filete utrljajte mešavinom belog luka u prahu, paprike, pola količine soli i bibera.
U tiganju zagrejte maslinovo ulje i puter na srednjoj temperaturi. Dodajte piletinu i pržite 5–8 minuta sa svake strane, dok ne bude lepo zlatna i pečena. Izvadite na tanjir.
U isti tiganj dodajte pečurke i dinstajte dok ne omekšaju i porumene. Dodajte špargle i dinstajte oko 3 minuta. Zatim dodajte beli luk, timijan, preostalu so i biber, pa kuvajte još 1 minut. Dodajte brašno i dobro promešajte. Nalijte bujon i kuvajte još oko 2 minuta dok se sos ne zgusne. Dodajte limunov sok. Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još nekoliko minuta dok se sve lepo ne sjedini i zagreje. Pospite seckanim vlašcem i poslužite toplo.
Prijatno!
POSNA PITA SA JABUKAMA I PLAZMOM: Miris detinjstva na vašem stolu
11. 04. 2026. u 09:00
POSNA PITA SA PEČURKAMA, SPANAĆEM I KROMPIROM: Miris iz rerne koji mami sve ukućane za sto
11. 04. 2026. u 10:00 >> 08:29
ČOKO MALINA KOCKE: Desert koji osvaja na prvi zalogaj
10. 04. 2026. u 08:30 >> 07:54
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
