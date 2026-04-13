Ručak dana

PILETINA SA ŠPARGLAMA I PEČURKAMA: Brz i ukusan obrok za svaki dan

Milena Tomasevic

13. 04. 2026. u 07:00 >> 06:23

Bogat ukus belog luka, svežina limuna i mirisni začini daju ovom jelu posebnu notu, dok kremasti sos sve savršeno povezuje. Idealno se slaže uz krompir, testeninu ili svež hleb.

ПИЛЕТИНА СА ШПАРГЛАМА И ПЕЧУРКАМА: Брз и укусан оброк за сваки дан

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 4 pileća fileta
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • 1 kašičica slatke paprike
  • 1 kašičica soli (podeljeno)
  • 1 kašičica bibera (podeljeno)
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 kašika putera
  • 250 gr šampinjona (isečenih)
  • 1 veza špargli (očišćenih i isečenih)
  • 2 čena belog luka (usitnjena)
  • 1 kašičica suvog timijana
  • 1 kašičica brašna ili kukuruznog skroba
  • 120 ml pilećeg bujona
  • 2 kašike limunovog soka
  • 2 kašike seckanog vlasca

Priprema:

Pripremite sve sastojke: isecite pečurke, usitnite beli luk i iseckajte vlašac. Šparglama odlomite drvenasti deo, prepolovite ih po dužini, pa isecite na manje komade. Pileće filete utrljajte mešavinom belog luka u prahu, paprike, pola količine soli i bibera.
U tiganju zagrejte maslinovo ulje i puter na srednjoj temperaturi. Dodajte piletinu i pržite 5–8 minuta sa svake strane, dok ne bude lepo zlatna i pečena. Izvadite na tanjir.
U isti tiganj dodajte pečurke i dinstajte dok ne omekšaju i porumene. Dodajte špargle i dinstajte oko 3 minuta. Zatim dodajte beli luk, timijan, preostalu so i biber, pa kuvajte još 1 minut. Dodajte brašno i dobro promešajte. Nalijte bujon i kuvajte još oko 2 minuta dok se sos ne zgusne. Dodajte limunov sok. Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još nekoliko minuta dok se sve lepo ne sjedini i zagreje. Pospite seckanim vlašcem i poslužite toplo.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

0 0

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal