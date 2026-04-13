PILETINA SA ŠPARGLAMA I PEČURKAMA: Brz i ukusan obrok za svaki dan

Bogat ukus belog luka, svežina limuna i mirisni začini daju ovom jelu posebnu notu, dok kremasti sos sve savršeno povezuje. Idealno se slaže uz krompir, testeninu ili svež hleb.

Sastojci

4 pileća fileta

1 kašičica belog luka u prahu

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica soli (podeljeno)

1 kašičica bibera (podeljeno)

1 kašika maslinovog ulja

1 kašika putera

250 gr šampinjona (isečenih)

1 veza špargli (očišćenih i isečenih)

2 čena belog luka (usitnjena)

1 kašičica suvog timijana

1 kašičica brašna ili kukuruznog skroba

120 ml pilećeg bujona

2 kašike limunovog soka

2 kašike seckanog vlasca

Priprema:

Pripremite sve sastojke: isecite pečurke, usitnite beli luk i iseckajte vlašac. Šparglama odlomite drvenasti deo, prepolovite ih po dužini, pa isecite na manje komade. Pileće filete utrljajte mešavinom belog luka u prahu, paprike, pola količine soli i bibera.

U tiganju zagrejte maslinovo ulje i puter na srednjoj temperaturi. Dodajte piletinu i pržite 5–8 minuta sa svake strane, dok ne bude lepo zlatna i pečena. Izvadite na tanjir.

U isti tiganj dodajte pečurke i dinstajte dok ne omekšaju i porumene. Dodajte špargle i dinstajte oko 3 minuta. Zatim dodajte beli luk, timijan, preostalu so i biber, pa kuvajte još 1 minut. Dodajte brašno i dobro promešajte. Nalijte bujon i kuvajte još oko 2 minuta dok se sos ne zgusne. Dodajte limunov sok. Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još nekoliko minuta dok se sve lepo ne sjedini i zagreje. Pospite seckanim vlašcem i poslužite toplo.

Prijatno!