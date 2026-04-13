RUSIJA zahteva jednak tretman za sve žrtve nacista, izjavila je danas Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, reagujući na odliku Nemačke da isplati novčane naknade samo žrtvama opsade Lenjingrada jevrejskog porekla za vreme Drugog svetskog rata.

- Samo oni koji su mogli da dokažu svoju jevrejsku nacionalnost primali su isplate. Šta je sa ostalima? Teško je zamisliti ciničniji pristup u 21. veku. Tražimo jednak tretman za žrtve Trećeg rajha - rekla je Zaharova, prenose RIA Novosti.

Ona je navela da je rusko Ministarstvo spoljnih poslova poslalo note drugim zemljama sa informacijama o Danu sećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom i značaju ovog datuma za očuvanje istorijskog sećanja.

- Čudovišno internacionalno ponašanje agresivne manjine, zasnovano na destabilizaciji istorijskog pamćenja, bukvalno je izazvalo potrebu za stvaranjem još jednog datuma, odnosno 19. aprila - rekla je Zaharova, aludirajući na 19. april iz 1943, kada su se Jevreji zatvoreni u getu u Varšavi oružano suprotstavili nacističkim nemačkim trupama koje su pokušale da deportuju preostalo stanovništvo u logore smrti, što je datum koji se u Rusiji smatra Danom početka borbe protiv nacizma.

Opsada Lenjingrada je počela 8. septembra 1941. godine i trajala je skoro 900 dana. Slomljena je 18. januara 1943. godine, ali su građani tadašnjeg Lenjingrada morali da čekaju još godinu dana da bi bila potpuno ukinuta 27. januara 1944. godine. Prema različitim procenama, između 400.000 i 1,5 miliona ljudi je umrlo tokom opsade, pri čemu je velika većina umrla od gladi, a ne od granatiranja ili bombardovanja.

Konferencija o jevrejskim materijalnim potraživanjima protiv Nemačke objavila je 2021. da će preživeli Holokausta tokom opsade Lenjingrada dobijati mesečnu naknadu od 375 evra od Nemačke, uprkos zahtevima da se isplate prošire na sve žrtve, bez obzira na nacionalnost.

