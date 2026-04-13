Svet

TRAMP GUBI PRAVNU BITKU: Ipak je poslao Epstajnu čestitku za rođendan?

В.Н.

13. 04. 2026. u 16:37

OKRUŽNI sud u Majamiju odbacio je danas tužbu koju je američki predsednik Donald Tramp podneo za klevetu protiv Volstrit žurnala (WSJ), zbog teksta o njegovoj vezi sa Džefrijem Epstajnom.

Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

U tekstu se tvrdilo da se njegovo ime nalazi na čestitki za rođendan pokojnom finansijeru i seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu 2003. godine.

U obrazloženju odluke, Sudija Darin Gejls je naveo da Tramp prilikom podnošenja tužbe nije ispunio standard koji je predviđen za tužbe javnih ličnosti zbog klevete, a to je da moraju da dokažu ne samo da je javna izjava o njima bila lažna, već i da je medijska kuća ili osoba koja je dala izjavu znala ili je trebalo da zna da je ona lažna, prenosi Rojters.

Sudija je kazao i da Tramp može ponovo da pokrene izmenjenu verziju tužbe, do 27. aprila.

U svojoj tužbi, koja je odbačena, Tramp je naveo da je vest o njegovoj navodnoj rođendanskoj čestitki Epstajnu "lažna", i tražio je deset milijardi dolara zbog štete koju je takva trvrdnja izazvala po njegovu reputaciju. 

Tekst u Vostrit džurnalu o Trampovoj navodnoj čestitki Epstajnu objavljen je 17. jula 2025. godine.

(Tanjug)

