TRAMP GUBI PRAVNU BITKU: Ipak je poslao Epstajnu čestitku za rođendan?
OKRUŽNI sud u Majamiju odbacio je danas tužbu koju je američki predsednik Donald Tramp podneo za klevetu protiv Volstrit žurnala (WSJ), zbog teksta o njegovoj vezi sa Džefrijem Epstajnom.
U tekstu se tvrdilo da se njegovo ime nalazi na čestitki za rođendan pokojnom finansijeru i seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu 2003. godine.
U obrazloženju odluke, Sudija Darin Gejls je naveo da Tramp prilikom podnošenja tužbe nije ispunio standard koji je predviđen za tužbe javnih ličnosti zbog klevete, a to je da moraju da dokažu ne samo da je javna izjava o njima bila lažna, već i da je medijska kuća ili osoba koja je dala izjavu znala ili je trebalo da zna da je ona lažna, prenosi Rojters.
Sudija je kazao i da Tramp može ponovo da pokrene izmenjenu verziju tužbe, do 27. aprila.
U svojoj tužbi, koja je odbačena, Tramp je naveo da je vest o njegovoj navodnoj rođendanskoj čestitki Epstajnu "lažna", i tražio je deset milijardi dolara zbog štete koju je takva trvrdnja izazvala po njegovu reputaciju.
Tekst u Vostrit džurnalu o Trampovoj navodnoj čestitki Epstajnu objavljen je 17. jula 2025. godine.
(Tanjug)
Preporučujemo
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
