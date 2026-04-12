RECEPT KOJI SVI TRAŽE OVOG PROLEĆA: Torta bez pečenja, uspeva i početnicima
BELI anđeo - torta bez pečenja je brz i jednostavan desert sa rozen korama, pudingom i šlagom.
Ova torta je idealna za goste, slavlja ili kada vam se jede nešto slatko „na brzinu“, jer se sastavlja lako, a ukus je bogat i neodoljiv.
Zašto svi prave baš ovu tortu?
- Ne uključuje pečenje – štedi vreme i trud
- Sastojci su jednostavni i dostupni
- Kombinacija vanile, bele čokolade i šlaga daje savršen kremasti ukus
- Izgleda efektno, a pravi se lako
Sastojci:
1 pakovanje kora za rozen tortu
1 l mleka
4 kesice pudinga od vanile
200 g bele čokolade
10 kašika šećera
100 g mleka u prahu
250 g margarina
125 g putera
500 g šlaga u prahu
4 čaše kisele pavlake
Priprema:
I fil: Skuvati puding u zaslađenom mleku, dodati 100 g bele izlomljene čokolade i mešati dok se ne rastopi. Kada se puding ohladi sjediniti sa umućenim puterom, margarinom i mlekom u prahu. Preostalu čokoladu sitno iseckati i umešati u fil. Sve sjediniti.
(Krstarica)
Komentari (0)