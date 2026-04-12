RECEPT KOJI SVI TRAŽE OVOG PROLEĆA: Torta bez pečenja, uspeva i početnicima

BELI anđeo - torta bez pečenja je brz i jednostavan desert sa rozen korama, pudingom i šlagom.

Ova torta je idealna za goste, slavlja ili kada vam se jede nešto slatko „na brzinu“, jer se sastavlja lako, a ukus je bogat i neodoljiv.

Zašto svi prave baš ovu tortu?

Ne uključuje pečenje – štedi vreme i trud

Sastojci su jednostavni i dostupni

Kombinacija vanile, bele čokolade i šlaga daje savršen kremasti ukus

Izgleda efektno, a pravi se lako

Sastojci:

1 pakovanje kora za rozen tortu

1 l mleka

4 kesice pudinga od vanile

200 g bele čokolade

10 kašika šećera

100 g mleka u prahu

250 g margarina

125 g putera

500 g šlaga u prahu

4 čaše kisele pavlake

Priprema:

I fil: Skuvati puding u zaslađenom mleku, dodati 100 g bele izlomljene čokolade i mešati dok se ne rastopi. Kada se puding ohladi sjediniti sa umućenim puterom, margarinom i mlekom u prahu. Preostalu čokoladu sitno iseckati i umešati u fil. Sve sjediniti.

