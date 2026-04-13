"BRZO I BRUTALNO" Tramp upozorava: Svaki brod koji se približi našoj blokadi Ormuskog moreuza biće eliminisan
UKOLIKO se bilo koji iranski brod približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza biće uništen, poručio je danas američki predsednik Donald Tramp.
- Iranska mornarica leži na dnu mora, potpuno uništena - 158 brodova. Ono što nismo pogodili je njihov mali broj, kako ih nazivaju, 'brzih jurišnih brodova', jer ih nismo smatrali velikom pretnjom. Upozorenje: Ako se bilo koji od ovih brodova približi našoj blokadi, biće odmah eliminsani - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina (Truth social), nedugo nakon što je najavljena američka blokada Ormuskog moreuza započeta.
Prema njegovim rečima, američka mornarica koristiće isti "sistem ubijanja" koji koristi protiv plovila koja prevoze drogu morem.
- Brzo i brutalno. Uzged, 98,2 odsto droge koja ulazi u SAD okeanom ili morem je zaustavljeno - napisao je Tramp.
Tramp je prethodno saopštio da će Sjedinjene Američke Države blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka počev od danas u 10.00 časova po istočnom američkom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu). CENTCOM je saopštio da će se blokada odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.
Mediji su nakon toga preneli da se blokada odnosi na sav brodski saobraćaj, bez obzira na zastavu, ali ne i neutralne plovidbe do ili iz neiranskih destinacija.
Pored toga, američka vojska blokiraće i Omasnki zaliv, kao i Arapsko more istočno od Ormuskog moreuza, a svako plovilo koje ulazi ili izlazi i blokiranih područja bez ovlašćenja može biti meta pretresa, diverzije ili preuzimanja.
(Tanjug)
