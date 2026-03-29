ZAČINJENI REZANCI SA GOVEDINOM I BELIM LUKOM: Brz i aromatičan obrok
Ako tražite jelo koje se priprema brzo, a donosi bogat i pikantan ukus, ovo je pravi izbor za vas. Kombinacija sočne govedine, mirisnog belog luka i blago ljutkastih čili pahuljica u savršeno izbalansiranom sosu učiniće da se ovom receptu uvek vraćate.
Sastojci
Za govedinu:
- 450 gr goveđeg mesa (isečenog na trake)
- 2 kašike maslinovog ulja
- ½ kašičice soli
- ¼ kašičice crnog bibera
Za rezance:
- 225 gr rezanaca
Za sos:
- 3 kašike soja sosa
- 1 kašika oster sosa
- 1 kašika meda
- 1 kašičica čili pahuljica
- 3 čena belog luka, sitno iseckana
- 60 ml vode
Za garniranje:
- 2 kašike mladog luka, seckanog
- dodatne čili pahuljice
Priprema
Skuvajte rezance prema uputstvu na pakovanju, procedite ih i ostavite sa strane. Zagrejte maslinovo ulje u tiganju ili vok tiganju na srednje jakoj temperaturi. Dodajte govedinu, posolite, pobiberite i pržite dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju. Izvadite je i ostavite sa strane. U isti tiganj dodajte beli luk i čili pahuljice, pa ih kratko propržite oko 30 sekundi da oslobode aromu. U posudi pomešajte soja sos, oster sos, med i vodu. Vratite govedinu u tiganj, dodajte pripremljeni sos i sve dobro promešajte. Ubacite skuvane rezance i lepo ih izmešajte da upiju sos. Kuvajte još 2–3 minuta, povremeno mešajući, dok sve ne postane sjajno i ravnomerno zagrejano. Pospite mladim lukom i dodajte još čili pahuljica po ukusu.
Poslužite toplo i uživajte u svakom zalogaju!
Prijatno!
Preporučujemo
SOČAN KOLAČ SA MAKOM I JABUKAMA: Starinski kolač koji uvek uspeva
29. 03. 2026. u 11:00
NAJJEDNOSTAVNIJI DORUČAK IZ RERNE: Gotov za 20 minuta
29. 03. 2026. u 10:00
POSNI PLAZMA-MAK-MALINA KOLAČ: Kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj
29. 03. 2026. u 09:00
HRSKAVI ŠTAPIĆI OD LEBLEBIJA I SIRA: Zdravi, ukusni i savršeno hrskavi
28. 03. 2026. u 14:00
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)