ZAČINJENI REZANCI SA GOVEDINOM I BELIM LUKOM: Brz i aromatičan obrok

Ako tražite jelo koje se priprema brzo, a donosi bogat i pikantan ukus, ovo je pravi izbor za vas. Kombinacija sočne govedine, mirisnog belog luka i blago ljutkastih čili pahuljica u savršeno izbalansiranom sosu učiniće da se ovom receptu uvek vraćate.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za govedinu:

450 gr goveđeg mesa (isečenog na trake)

2 kašike maslinovog ulja

½ kašičice soli

¼ kašičice crnog bibera

Za rezance:

225 gr rezanaca

Za sos:

3 kašike soja sosa

1 kašika oster sosa

1 kašika meda

1 kašičica čili pahuljica

3 čena belog luka, sitno iseckana

60 ml vode

Za garniranje:

2 kašike mladog luka, seckanog

dodatne čili pahuljice

Priprema

Skuvajte rezance prema uputstvu na pakovanju, procedite ih i ostavite sa strane. Zagrejte maslinovo ulje u tiganju ili vok tiganju na srednje jakoj temperaturi. Dodajte govedinu, posolite, pobiberite i pržite dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju. Izvadite je i ostavite sa strane. U isti tiganj dodajte beli luk i čili pahuljice, pa ih kratko propržite oko 30 sekundi da oslobode aromu. U posudi pomešajte soja sos, oster sos, med i vodu. Vratite govedinu u tiganj, dodajte pripremljeni sos i sve dobro promešajte. Ubacite skuvane rezance i lepo ih izmešajte da upiju sos. Kuvajte još 2–3 minuta, povremeno mešajući, dok sve ne postane sjajno i ravnomerno zagrejano. Pospite mladim lukom i dodajte još čili pahuljica po ukusu.

Poslužite toplo i uživajte u svakom zalogaju!

Prijatno!