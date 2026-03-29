ZAČINJENI REZANCI SA GOVEDINOM I BELIM LUKOM: Brz i aromatičan obrok

Milena Tomasevic

29. 03. 2026. u 17:00

Ako tražite jelo koje se priprema brzo, a donosi bogat i pikantan ukus, ovo je pravi izbor za vas. Kombinacija sočne govedine, mirisnog belog luka i blago ljutkastih čili pahuljica u savršeno izbalansiranom sosu učiniće da se ovom receptu uvek vraćate.

ЗАЧИЊЕНИ РЕЗАНЦИ СА ГОВЕДИНОМ И БЕЛИМ ЛУКОМ: Брз и ароматичан оброк

FOTO: Novosti

Sastojci

Za govedinu:

  • 450 gr goveđeg mesa (isečenog na trake)
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • ½ kašičice soli
  • ¼ kašičice crnog bibera

Za rezance:

  • 225 gr rezanaca  

Za sos:

  • 3 kašike soja sosa
  • 1 kašika oster sosa
  • 1 kašika meda
  • 1 kašičica čili pahuljica
  • 3 čena belog luka, sitno iseckana
  • 60 ml vode

Za garniranje:

  • 2 kašike mladog luka, seckanog
  • dodatne čili pahuljice

Priprema

Skuvajte rezance prema uputstvu na pakovanju, procedite ih i ostavite sa strane. Zagrejte maslinovo ulje u tiganju ili vok tiganju na srednje jakoj temperaturi. Dodajte govedinu, posolite, pobiberite i pržite dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju. Izvadite je i ostavite sa strane. U isti tiganj dodajte beli luk i čili pahuljice, pa ih kratko propržite oko 30 sekundi da oslobode aromu. U posudi pomešajte soja sos, oster sos, med i vodu. Vratite govedinu u tiganj, dodajte pripremljeni sos i sve dobro promešajte. Ubacite skuvane rezance i lepo ih izmešajte da upiju sos. Kuvajte još 2–3 minuta, povremeno mešajući, dok sve ne postane sjajno i ravnomerno zagrejano. Pospite mladim lukom i dodajte još čili pahuljica po ukusu.

Poslužite toplo i uživajte u svakom zalogaju!

Prijatno!

KLASIK KOJI OSVAJA: Originalni bif Stroganov na vašem stolu
KLASIK KOJI OSVAJA: Originalni bif Stroganov na vašem stolu

Bif Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje, poznato po svom bogatom i kremastom ukusu. Pravi se od tanko sečenih traka goveđeg mesa koje se kratko prže na jakoj vatri, kako bi ostale mekane i sočne. Zatim se priprema aromatičan sos sa lukom, šampinjonima i kiselim krastavcima, koji jelu daju blagu kiselkastu notu.

30. 03. 2026. u 09:00

NEMAČKA SE OZBILJNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: Panceri imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu

NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu