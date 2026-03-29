"RADI SVE ŠTO I ĐOKOVIĆ ALI JOŠ BOLJE!" Legendarni Britanac o Janiku Sineru

Janik Siner nastavlja da niže titule i podiže formu iz meča u meč, a bivši britanski teniser Greg Rusedski smatra da je Italijan "unapređena verzija" Novaka Đokovića.

"Psihički, ovaj igrač je ekstremno fokusiran; u zoni je. Fizički, on je izuzetan atleta. Sve je jači. Ishrana, nutricija, fleksibilnost, gubitak težine, stabilnost u uglovima terena. Sa tom kombinacijom, on je zastrašujuć. Zato ga zovem Novak Đoković 2.0. Radi sve što Novak radi, ali bolje, jer je i mnogo mlađi, pa mu je to lakše. Neki kažu da je pomalo dosadan; pominje se i ta njegova robotska strana. Ja to ne vidim. On konstantno napreduje; više se ne ustručava da ide napred; postaje sve bolji igrač. Za mene je Siner fantastičan za ovaj sport, kao i Alkaraz. Imamo dve potpuno različite ličnosti", rekao je Rusedski.

Britanac je tako pokušao da razbije narativ o Sineru kao "hladnom" igraču, ističući da se iza njegove mirnoće krije konstantan napredak i vrhunski profesionalizam.

