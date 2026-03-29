"RADI SVE ŠTO I ĐOKOVIĆ ALI JOŠ BOLJE!" Legendarni Britanac o Janiku Sineru
Janik Siner nastavlja da niže titule i podiže formu iz meča u meč, a bivši britanski teniser Greg Rusedski smatra da je Italijan "unapređena verzija" Novaka Đokovića.
"Psihički, ovaj igrač je ekstremno fokusiran; u zoni je. Fizički, on je izuzetan atleta. Sve je jači. Ishrana, nutricija, fleksibilnost, gubitak težine, stabilnost u uglovima terena. Sa tom kombinacijom, on je zastrašujuć. Zato ga zovem Novak Đoković 2.0. Radi sve što Novak radi, ali bolje, jer je i mnogo mlađi, pa mu je to lakše. Neki kažu da je pomalo dosadan; pominje se i ta njegova robotska strana. Ja to ne vidim. On konstantno napreduje; više se ne ustručava da ide napred; postaje sve bolji igrač. Za mene je Siner fantastičan za ovaj sport, kao i Alkaraz. Imamo dve potpuno različite ličnosti", rekao je Rusedski.
Britanac je tako pokušao da razbije narativ o Sineru kao "hladnom" igraču, ističući da se iza njegove mirnoće krije konstantan napredak i vrhunski profesionalizam.
"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu
29. 03. 2026. u 13:20
GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića
28. 03. 2026. u 21:12
IPAK JE MOGUĆE! KK Partizan dobio sjajne vesti iz Evrolige
28. 03. 2026. u 13:13
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču Gorana Ivaniševića. Novak Đoković je bio jedna od tema kojom se bavio Hrvat, bivši Noletov trener.
30. 03. 2026. u 13:20
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
