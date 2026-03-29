Fudbal

GOTOVO JE! Hrvat Igor Tudor više nije trener Totenhema

Filip Milošević

29. 03. 2026. u 17:45

Hrvatski stručnjak Igor Tudor nije više trener fudbalera Totenhema, saopštio je danas engleski klub.

ГОТОВО ЈЕ! Хрват Игор Тудор више није тренер Тотенхема

FOTO: AP/Tanjug

Kako se navodi, odluka je doneta uz obostaranu saglasnost.

Tudor je 14. februara imenovan za trenera Totenhema do kraja sezone, a na sedam utakmica u svim takmičenjima zabeležio je jednu pobedu, jedan remi i pet poraza.

"Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Rikardu na trudu koji su uložili tokom proteklih šest nedelja, u kojima su neumorno radili. Takođe nam je žao zbog gubitka koji je Igor nedavno pretrpeo i šaljemo podršku njemu i njegovoj porodici u ovom teškom trenutku", saopštio je Totenhem.

Klub iz Londona nije objavio ko će voditi ekipu u narednom periodu.

Totenhem se nalazi na 17. mestu na tabeli Premijer lige sa 30 bodova, a Vest Hem koji je u zoni ispadanja ima 29.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala" 

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika