GOTOVO JE! Hrvat Igor Tudor više nije trener Totenhema
Hrvatski stručnjak Igor Tudor nije više trener fudbalera Totenhema, saopštio je danas engleski klub.
Kako se navodi, odluka je doneta uz obostaranu saglasnost.
Tudor je 14. februara imenovan za trenera Totenhema do kraja sezone, a na sedam utakmica u svim takmičenjima zabeležio je jednu pobedu, jedan remi i pet poraza.
"Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Rikardu na trudu koji su uložili tokom proteklih šest nedelja, u kojima su neumorno radili. Takođe nam je žao zbog gubitka koji je Igor nedavno pretrpeo i šaljemo podršku njemu i njegovoj porodici u ovom teškom trenutku", saopštio je Totenhem.
Klub iz Londona nije objavio ko će voditi ekipu u narednom periodu.
Totenhem se nalazi na 17. mestu na tabeli Premijer lige sa 30 bodova, a Vest Hem koji je u zoni ispadanja ima 29.
Preporučujemo
"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu
29. 03. 2026. u 13:20
GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića
28. 03. 2026. u 21:12
NAVIJAČI OPKOLILI MIJATOVIĆA! Evo šta je bio razlog! (VIDEO)
27. 03. 2026. u 20:51
BIVŠI LjUBIMAC GROBARA IDE NA POZAJMICU! Igraće u ovom klubu!
27. 03. 2026. u 19:20
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču Gorana Ivaniševića. Novak Đoković je bio jedna od tema kojom se bavio Hrvat, bivši Noletov trener.
30. 03. 2026. u 13:20
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)