VRHOVNI VOĐA IRANA MODŽTABA: Zahvalio iračkom narodu i verskim liderima na podršci

Predrag Stojković

29. 03. 2026. u 18:27

IRANSKI vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei zahvalio je danas iračkom narodu i verskim liderima na podršci koju su pružili Iranu i njihovom jasnom stavu protiv agresije na tu zemlju, javljaju iranski mediji.

Foto: Profimedia

Nakon poziva velikog ajatolaha Sistanija za pomoć Iranu, prvi konvoj humanitarne pomoći napustio je svetilište imama Huseina u Kerbi, u Iraku, i krenuo u Iran, prenosi Tasnim.

Prethodno je Savet za nacionalnu bezbednost Iraka najoštrije osudio regionalni rat i pozvao sve muslimane i slobodne ljude sveta da ga osude i pokažu solidarnost sa ugnjetavanim narodima Irana i Libana.

