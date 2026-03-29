STANKOVIĆ AKTIVIRA "BOMBU"! Zvezda našla zamenu za Seola! Na Marakanu stiže reprezentativac Srbije!
Crveno-beli na pragu da angažuju ogromno pojačanje.
Budući da je Crvena zvezda na korak od odbrane šampionske titule u Superligi, na Marakani već razmišljaju o pojačanjima u letnjem prelaznom roku.
Učesnik Lige Evrope je prošle godine dobro napunila budžet prodajom Ognjena Mimovića u Fenerbahče, turski gigant je za rerpezentativca Srbije platio 6.700.000 evra. Međutim, za mladog beka nije bilo mesta u planovima tadašnjeg trenera Žozea Murinja, pa je poslat na pozajmicu u Sankt Peterburg.
Ni u Zenitu nije zbog konkurencije dobio prostor za napredak, pa je usledio novi odlazak i pozajmica kiparskom Pafosu. U dresu Zvezdinog dželata iz plej-ofa za Ligu šampiona upisao je 16 utakmica, ali nije zadovoljio upravu kluba.
Kiprani su eliminacijom crveno-belih ove sezone ostvarili istorijski plasman u najelitnije klupsko takmičenje. Zato su i želeli da pojačaju tim, ali je Mimović igrao samo u nacionalnom šampionatu, gde je od 26 utakmica odigrao deset manje, međutim, nije zabeležio nijednu asistenciju, a ni postigao pogodak.
Zato je bilo i teško očekivati da će Pafos aktivirati otkupnu klauzulu od 6.000.000 evra i dovesti srpskog reprezentativca, što je zvanično potvrđeno sa "rajskog ostrva".
Prema pisanju tamošnjih medija, Kiprani su već obavestili Fenerbahče da neće otkupiti Srbina i da će se on vratiti u Istanbul.
Ostaje pitanje da li će se zadržati u Fenerbahčeu ili će Zvezda moći ponovo da pojuri svog bivšeg fudbalera, kao zamenu za odlazećeg Korejca Jung Vu Seola, koji je najavio da će na kraju sezone promeniti sredinu.
Mimović ima 21 godinu i pred njim je budućnost, a u dresu "orlova" ima pet mečeva.
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Komentari (0)