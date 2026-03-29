Peciva i pite

NAJJEDNOSTAVNIJI DORUČAK IZ RERNE: Gotov za 20 minuta

Milena Tomasevic

29. 03. 2026. u 10:00

Ako vam treba brz, zasitan i ukusan doručak bez mnogo muke – ovo je pravi izbor. Kombinacija tortilje, tunjevine, jaja i svežeg povrća daje savršen obrok koji drži sitim i daje energiju za ceo dan.

НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ ДОРУЧАК ИЗ РЕРНЕ: Готов за 20 минута

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 tortilje
  • tvrdi sir (po ukusu)
  • šaka spanaća
  • čeri paradajz
  • ljubičasti luk
  • konzervirana tunjevina
  • 3–4 jaja

Priprema:

Tortilje stavite u posudu za pečenje.  Dodajte spanać, isečen ljubičasti luk i čeri paradajz. Rasporedte tunjevinu preko povrća. Razbijte jaja preko svega. Pospite rendanim sirom. Pecite u zagrejanoj rerni oko 20 minuta na 180°C. Poslužite toplo i uživajte.  Jednostavno, brzo i baš ukusno.

Prijatno!

