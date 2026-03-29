NAJJEDNOSTAVNIJI DORUČAK IZ RERNE: Gotov za 20 minuta
Ako vam treba brz, zasitan i ukusan doručak bez mnogo muke – ovo je pravi izbor. Kombinacija tortilje, tunjevine, jaja i svežeg povrća daje savršen obrok koji drži sitim i daje energiju za ceo dan.
Sastojci:
- 2 tortilje
- tvrdi sir (po ukusu)
- šaka spanaća
- čeri paradajz
- ljubičasti luk
- konzervirana tunjevina
- 3–4 jaja
Priprema:
Tortilje stavite u posudu za pečenje. Dodajte spanać, isečen ljubičasti luk i čeri paradajz. Rasporedte tunjevinu preko povrća. Razbijte jaja preko svega. Pospite rendanim sirom. Pecite u zagrejanoj rerni oko 20 minuta na 180°C. Poslužite toplo i uživajte. Jednostavno, brzo i baš ukusno.
Prijatno!
