KAKAV TURNIR SRPSKOG TENISERA: Hamad Međedović pokorio Napulj i osvojio titulu!
SRPSKI teniser Hamad Međedović osvojio je trofej na čelendžeru u Napulju pošto je u finalu pobedio Danijela Altmajera sa 6:2, 6:4.
Poslednji meč pre ovog turnira Novopazarac je odigrao 12. marta kada je u drugom kolu Roterdama poražen od Feliksa Ože-Alijasima.
Pauza je uticala da 22-godišnjak pade na 115. mesto na ATP listi i nastup u Italiji je isrkoristio da se vrati u najboljih 100, jer će nakon ovog trofeja biti 80. reket sveta.
Što se meča tiče, Međedović je u prvom setu čak tri puta oduzeo servis rivalu, jedan svoj je izgubio, no ubedljivo je došao do prednosti.
U drugom setu viđena je mnogo veća borba. Ključni trenutak se dogodio u devetom gemu kad je Hamad napravio brejk, potom je sigurno odservirao i trijumfovao posle jednog sata i 39 minuta.
Za Međedovića nema pauze jer ga naredne nedelje očekuje učešće na turniru iz serije 250 u Marakešu, a prvi rival mu je Čeh Vit Kopriva.
"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu
29. 03. 2026. u 13:20
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču Gorana Ivaniševića. Novak Đoković je bio jedna od tema kojom se bavio Hrvat, bivši Noletov trener.
30. 03. 2026. u 13:20
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
