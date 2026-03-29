KAKAV TURNIR SRPSKOG TENISERA: Hamad Međedović pokorio Napulj i osvojio titulu!

SRPSKI teniser Hamad Međedović osvojio je trofej na čelendžeru u Napulju pošto je u finalu pobedio Danijela Altmajera sa 6:2, 6:4.

Poslednji meč pre ovog turnira Novopazarac je odigrao 12. marta kada je u drugom kolu Roterdama poražen od Feliksa Ože-Alijasima.

Pauza je uticala da 22-godišnjak pade na 115. mesto na ATP listi i nastup u Italiji je isrkoristio da se vrati u najboljih 100, jer će nakon ovog trofeja biti 80. reket sveta.

Što se meča tiče, Međedović je u prvom setu čak tri puta oduzeo servis rivalu, jedan svoj je izgubio, no ubedljivo je došao do prednosti.

U drugom setu viđena je mnogo veća borba. Ključni trenutak se dogodio u devetom gemu kad je Hamad napravio brejk, potom je sigurno odservirao i trijumfovao posle jednog sata i 39 minuta.

Za Međedovića nema pauze jer ga naredne nedelje očekuje učešće na turniru iz serije 250 u Marakešu, a prvi rival mu je Čeh Vit Kopriva.

