"SVE ĆEMO VAS NOĆAS POBITI I BACITI U DRINU!" Blokader pretio radoju Jovanoviću iz Bajine Bašte

В.Н.

29. 03. 2026. u 14:40

"SVE ćemo vas noćas pobiti i baciti u Drinu". Ove reči je Radoju Jovanovću (70) iz sela Okletac u Bajinoj Bašti uputio njegov komšija blokader Aleksandar Jovanović dok je ovaj izlazio sa biračkog mesta.

СВЕ ЋЕМО ВАС НОЋАС ПОБИТИ И БАЦИТИ У ДРИНУ! Блокадер претио радоју Јовановићу из Бајине Баште

Foto: Ustupljene fotografije

- Mnogo smo se uplašili, supruga Zorica i ja ne možemo da dođemo sebi. Više puta nam je prolazio i pretio smrću. Čak je i krenuo na nas, ali su nas neki ljudi spasili - rekao je za Alo Radivoj. 

On ističe da mu je komšija dovikivao da je glasao za Vučića, da se prodao za večeru i slične uvrede.

- U ovoj uzavreloj situaciji napravio nam je pakao, nas desetoro je u kući i niko neće noćas spavati - dodao je potreseni čovek. 

Radivoj je sve prijavio policiji i čeka da oni spreče komšiju Jovanovića da ostvari svoj naum.

