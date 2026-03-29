"SVE ĆEMO VAS NOĆAS POBITI I BACITI U DRINU!" Blokader pretio radoju Jovanoviću iz Bajine Bašte
"SVE ćemo vas noćas pobiti i baciti u Drinu". Ove reči je Radoju Jovanovću (70) iz sela Okletac u Bajinoj Bašti uputio njegov komšija blokader Aleksandar Jovanović dok je ovaj izlazio sa biračkog mesta.
- Mnogo smo se uplašili, supruga Zorica i ja ne možemo da dođemo sebi. Više puta nam je prolazio i pretio smrću. Čak je i krenuo na nas, ali su nas neki ljudi spasili - rekao je za Alo Radivoj.
On ističe da mu je komšija dovikivao da je glasao za Vučića, da se prodao za večeru i slične uvrede.
- U ovoj uzavreloj situaciji napravio nam je pakao, nas desetoro je u kući i niko neće noćas spavati - dodao je potreseni čovek.
Radivoj je sve prijavio policiji i čeka da oni spreče komšiju Jovanovića da ostvari svoj naum.
