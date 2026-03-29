SA MEDOM I ORAŠASTIM PLODOVIMA: Punjene pečene jabuke
Da se ne lažemo, ima posla oko pripreme ovog dezerta ali ukus je tako neodoljiv i fenomenalan da smo sigurni da vam neće teško pasti i sledeći put da ga napravite.
Potrebno je:
- 6 jabuka
- 50 g oraha
- 50 g lešnika
- 50 g badema
- 4-5 kašika meda
Najpre bademe, lešnike i orahe prepecite na suvom tiganju. Zatim ih stavite sa strane da se prohlade, pa ih trljanjem između dlanova grubo oljuštite, koliko možete. Stavite ih u plastičnu kesu za zamrzivač, pa ih „istucite“ tučkom za meso sve dok ih gurbo ne usitnite, ili ih iseckajte na krupnije komade, ako vam je tako lakše. Prebacite ih u činiju i dodajte med, tako da se lepo spoje. Jabuke operite i prosušite. Nožem izdubite sredinu, tako da odstranite sav tvrdi deo sa košticama. Potom mešavinom orašastih plodova i meda punite sredinu jabuka pa ih poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Stavite ih da se peku u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko 20 minuta. Izvadite ih iz rerne i ostavite da se prohlade, pa servirajte posute cimetom ili šećerom u prahu.
