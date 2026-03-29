Torte i kolači

SA MEDOM I ORAŠASTIM PLODOVIMA: Punjene pečene jabuke

Bojana Jovanović

29. 03. 2026. u 13:00

Da se ne lažemo, ima posla oko pripreme ovog dezerta ali ukus je tako neodoljiv i fenomenalan da smo sigurni da vam neće teško pasti i sledeći put da ga napravite.

СА МЕДОМ И ОРАШАСТИМ ПЛОДОВИМА: Пуњене печене јабуке

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

- 6 jabuka

- 50 g oraha

- 50 g lešnika

- 50 g badema

- 4-5 kašika meda

Najpre bademe, lešnike i orahe prepecite na suvom tiganju. Zatim ih stavite sa strane da se prohlade, pa ih trljanjem između dlanova grubo oljuštite, koliko možete. Stavite ih u plastičnu kesu za zamrzivač, pa ih „istucite“ tučkom za meso sve dok ih gurbo ne usitnite, ili ih iseckajte na krupnije komade, ako vam je tako lakše. Prebacite ih u činiju i dodajte med, tako da se lepo spoje. Jabuke operite i prosušite. Nožem izdubite sredinu, tako da odstranite sav tvrdi deo sa košticama. Potom mešavinom orašastih plodova i meda punite sredinu jabuka pa ih poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Stavite ih da se peku u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko 20 minuta. Izvadite ih iz rerne i ostavite da se prohlade, pa servirajte posute cimetom ili šećerom u prahu.

Preporučujemo

TRAMP MU OVO NEĆE OPROSTITI! Albanac tvrdi, a Hrvati ponosni: Dvaput sam prebio Čaka Norisa!

