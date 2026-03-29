"GROBARI" SU OVO ČEKALI: Agent Karlika DŽonsa se ponovo oglasio (FOTO)

Časlav Vuković

29. 03. 2026. u 18:23

KARLIK Džons je bez sumnje najbolji košarkaš Partizana. Sudbina reprezentativca Južnog Sudana je još uvek neizvesna, a ponovo se oglasio njegov agent Džoš Gudvin.

ГРОБАРИ СУ ОВО ЧЕКАЛИ: Агент Карлика Џонса се поново огласио (ФОТО)

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

On je nedavno u Instagram priči imao objavu koja je podigla dosta bure. Stavio je fotografiju s svim evroligaškim timovima među kojima je i Crvena zvezda uz pitanje: "Šta je sledeće?", misleći na odabir Karlika Džonsa.

Velikom broju navijača crno-belih to nije prijalo. Gudvin se opet oglasio ove nedelje sa objavom drugačije sadržine.

Ovoga puta je na "stori" stavio crno-bele krugove što implicira na Partizan i daje nadu pristalicama kluba iz Humske da će sjajnog organizatora igre i dalje gledati u Beogradu.

Foto: Printskrin Instagram/agentgoodwin

Džons je propustio veliki deo ove sezone zbog povrede. On u Evroligi prosečno beleži 15,1 poen, 2,8 skoka i 4,9 asistencija na 11 odigranih utakmica.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Drugi pišu

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama