"GROBARI" SU OVO ČEKALI: Agent Karlika DŽonsa se ponovo oglasio (FOTO)
KARLIK Džons je bez sumnje najbolji košarkaš Partizana. Sudbina reprezentativca Južnog Sudana je još uvek neizvesna, a ponovo se oglasio njegov agent Džoš Gudvin.
On je nedavno u Instagram priči imao objavu koja je podigla dosta bure. Stavio je fotografiju s svim evroligaškim timovima među kojima je i Crvena zvezda uz pitanje: "Šta je sledeće?", misleći na odabir Karlika Džonsa.
Velikom broju navijača crno-belih to nije prijalo. Gudvin se opet oglasio ove nedelje sa objavom drugačije sadržine.
Ovoga puta je na "stori" stavio crno-bele krugove što implicira na Partizan i daje nadu pristalicama kluba iz Humske da će sjajnog organizatora igre i dalje gledati u Beogradu.
Džons je propustio veliki deo ove sezone zbog povrede. On u Evroligi prosečno beleži 15,1 poen, 2,8 skoka i 4,9 asistencija na 11 odigranih utakmica.
