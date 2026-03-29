NISU SAMO BODOVI! Međedović zaradio ozbiljnu svotu novca! Evo koji će biti na najnovijoj ATP listi!
Srpski teniser osvojio titulu na Čelendžeru u Napulju.
Uspeo je Hamad Međedović da dođe do šestog pehara na čelendžerima i pokori Italiju.
Pazarac je u finalu savladao daleko iskusnijeg Nemca Danijela Altmajera na turniru iz "serije 125" i napravi iskorak na ATP listi.
Sa ovim trijumfom, srpski teniser će ponovo od ponedeljka biti u TOP 100, preciznije na 80. poziciji i na kontu ima 680 bodova.
Zaradio je 125 bodova, ali i više nego sjajni novčani iznos, obzirom da je za razliku od 2025. godine nagradni fond bio uvećan za 20 odsto.
Zbog toga je Hamadu pripalo 30.460 evra, dok je finalista Altmajer morao da se zadovolji manjom cifrom i 17.850 evropskih novčanica.
Ipak, pehar i finasijska injekcija će Međedoviću predstavljati dodatni podsrek za sledeća iskušenja. Naročito, jer će srpski reprezentativac biti u glavnom žrebu i neće morati da igra kvalifikacije, ali ako i bude morao prolazi kroz njih, biće u daleko boljoj poziciji nego do sada.
