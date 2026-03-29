Tenis

NISU SAMO BODOVI! Međedović zaradio ozbiljnu svotu novca! Evo koji će biti na najnovijoj ATP listi!

Новости онлине

29. 03. 2026. u 18:10

Srpski teniser osvojio titulu na Čelendžeru u Napulju.

НИСУ САМО БОДОВИ! Међедовић зарадио озбиљну своту новца! Ево који ће бити на најновијој АТП листи!

Foto: Profimedia

Uspeo je Hamad Međedović da dođe do šestog pehara na čelendžerima i pokori Italiju.

Pazarac je u finalu savladao daleko iskusnijeg Nemca Danijela Altmajera na turniru iz "serije 125" i napravi iskorak na ATP listi.

Sa ovim trijumfom, srpski teniser će ponovo od ponedeljka biti u TOP 100, preciznije na 80. poziciji i na kontu ima 680 bodova.

Zaradio je 125 bodova, ali i više nego sjajni novčani iznos, obzirom da je za razliku od 2025. godine nagradni fond bio uvećan za 20 odsto.

Foto: Profimedia

Zbog toga je Hamadu pripalo 30.460 evra, dok je finalista Altmajer morao da se zadovolji manjom cifrom i 17.850 evropskih novčanica.

Ipak, pehar i finasijska injekcija će Međedoviću predstavljati dodatni podsrek za sledeća iskušenja. Naročito, jer će srpski reprezentativac biti u glavnom žrebu i neće morati da igra kvalifikacije, ali ako i bude morao prolazi kroz njih, biće u daleko boljoj poziciji nego do sada.

BONUS VIDEO: Pečat najboljeg - Koje rekorde sada juri Novak Đoković?

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
