IZNENADNA PROMENA! Srpkinja ima novu partnerku! Evo s kim će igrati!

29. 03. 2026. u 14:49

U tandemu sa Kazahstankom beležila je samo uspehe.

ИЗНЕНАДНА ПРОМЕНА! Српкиња има нову партнерку! Ево с ким ће играти!

FOTO: Tanjug/AP

Srpska teniserka Aleksandra Krunić pruža sjajne partije ove sezone.

Zahvaljujući odličnim partijama napredovala je do 8. mesta na VTA listi u dublu, dok je sada i prvi nosilac na turniru u Čarlstonu, ali je odlučila da promeni partnerku u konkurenciji parova!

Podsetimo, Aleksandra je prethodnih meseci igrala sa Anom Danilinom iz Kazahkstana, koja je na četvrtom metsu u dublovima, ali je za ovaj turnir iz serije 500 naša Krunićeva promenila saigračicu, ali ne zna se razlog tome.

Foto: Goran Čvorović

 

Srpkinja će u Čarlstonu igrati u tandemu sa Kineskinjom Šuai Žang, koja je inače partnerka Elis Mertens iz Belgije, suverene vlasnice trona u svetskim dublovima.

Njih dve su definitivno prve favoritkinje na ovom turniru, dok će se u prvom kolu sastati protiv Aidile Vutjiadi i Dženis Tjen.

Za druge nosioce su postavljene Nikol Meličar Martinez i Aleksandra Panova, treće su Hao Čing Čan i Fang Hsijen Vu, dok su četvrte nositeljke Julijana Olmos i Miju Kato.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika

