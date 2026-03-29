IZNENADNA PROMENA! Srpkinja ima novu partnerku! Evo s kim će igrati!
U tandemu sa Kazahstankom beležila je samo uspehe.
Srpska teniserka Aleksandra Krunić pruža sjajne partije ove sezone.
Zahvaljujući odličnim partijama napredovala je do 8. mesta na VTA listi u dublu, dok je sada i prvi nosilac na turniru u Čarlstonu, ali je odlučila da promeni partnerku u konkurenciji parova!
Podsetimo, Aleksandra je prethodnih meseci igrala sa Anom Danilinom iz Kazahkstana, koja je na četvrtom metsu u dublovima, ali je za ovaj turnir iz serije 500 naša Krunićeva promenila saigračicu, ali ne zna se razlog tome.
Srpkinja će u Čarlstonu igrati u tandemu sa Kineskinjom Šuai Žang, koja je inače partnerka Elis Mertens iz Belgije, suverene vlasnice trona u svetskim dublovima.
Njih dve su definitivno prve favoritkinje na ovom turniru, dok će se u prvom kolu sastati protiv Aidile Vutjiadi i Dženis Tjen.
Za druge nosioce su postavljene Nikol Meličar Martinez i Aleksandra Panova, treće su Hao Čing Čan i Fang Hsijen Vu, dok su četvrte nositeljke Julijana Olmos i Miju Kato.
