KAO PLJESKAVICE, ALI BEZ MESA: Pohovani celer sa parmezanom

Bojana Jovanović

29. 03. 2026. u 15:00

Pohovani celer sa parmezanom odličan je kao predjelo ili prilog uz crveno meso, ili rižoto.

КАО ПЉЕСКАВИЦЕ, АЛИ БЕЗ МЕСА: Поховани целер са пармезаном

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

100 g oštrog pšeničnog brašna, 400-500 g korena celera, 1 kašika soka od limuna, 2 kašičice mešavine biljnih začina, 3 jajeta, ulje, so, 80 g prezli, 80 g narendanog parmezana

Priprema:

Koren celera oljuštite, kratko prokuvajte, ocedite i ohladite, pa ga narendajte na sitno. Poprskajte ga limunovim sokom i pospite mešavinom biljnih začina. Rukama pravite pljeskavice od celera pa ih uvaljajte u brašno, umućena i malo posoljena jaja i, na kraju, u prezle, koje ste prethodno pomešali sa narendanim parmezanom. Na taj način pohovani celer pecite na zagrejanom ulju s obe strane, sve dok ne poprimi zlatnožutu boju. Potom ga ocedite od viška ulja, na papiru koji dobro upija masnoću.

KLASIK KOJI OSVAJA: Originalni bif Stroganov na vašem stolu

Bif Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje, poznato po svom bogatom i kremastom ukusu. Pravi se od tanko sečenih traka goveđeg mesa koje se kratko prže na jakoj vatri, kako bi ostale mekane i sočne. Zatim se priprema aromatičan sos sa lukom, šampinjonima i kiselim krastavcima, koji jelu daju blagu kiselkastu notu.

