KAO PLJESKAVICE, ALI BEZ MESA: Pohovani celer sa parmezanom
Pohovani celer sa parmezanom odličan je kao predjelo ili prilog uz crveno meso, ili rižoto.
Potrebno je:
100 g oštrog pšeničnog brašna, 400-500 g korena celera, 1 kašika soka od limuna, 2 kašičice mešavine biljnih začina, 3 jajeta, ulje, so, 80 g prezli, 80 g narendanog parmezana
Priprema:
Koren celera oljuštite, kratko prokuvajte, ocedite i ohladite, pa ga narendajte na sitno. Poprskajte ga limunovim sokom i pospite mešavinom biljnih začina. Rukama pravite pljeskavice od celera pa ih uvaljajte u brašno, umućena i malo posoljena jaja i, na kraju, u prezle, koje ste prethodno pomešali sa narendanim parmezanom. Na taj način pohovani celer pecite na zagrejanom ulju s obe strane, sve dok ne poprimi zlatnožutu boju. Potom ga ocedite od viška ulja, na papiru koji dobro upija masnoću.
PET JEZIKA GOVORI, A ŠESTI ZAMUCKUJE: Preukusna pita sa jabukama i bundevom
25. 03. 2026. u 08:00
SAVRŠENI ZA UZ KAFU ILI TOPLO MLEKO: Crni mafini
24. 03. 2026. u 22:34
SA CELEROM I BELIM LUKOM: Pašteta sa prezlama, prava domaća
23. 03. 2026. u 23:00
AROMATIČNE, MEKANE I SOČNE: Šnicle u sosu, sa senfom, savršen ručak
26. 03. 2026. u 07:00
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
