"NOVOSTI" SAZNAJU: Velika eksplozije u Libanu kod baze u kojoj se nalaze pripadnici Vojske Srbije

KAKO saznaju "Novosti", došlo je do velike eksplozije u Libanu, kod baze u kojoj se nalaze pripadnici Vojske Srbije, u okviru misije UNIFIL.

Kako saznajemo, napad se desio blizu baze "Migel de Servantes" ili UNP 7-2 u južnom Libanu na obodu mesta Ebel el Saki, oblast Maržajun, na oko 5km vazdušnom linijom od tzv. Plave linije, koja predstavlja liniju razgraničenja između Libana i Izraela.

U njoj je smeštena komanda Sektora Istok kojim komanduje španski general bg Antonio R. Bernal Martin.

U bazi se nalazi oko 760 oficira, podoficira i vojnika iz Spanije, Srbije, El Salvadora, Brazila, Indonezije, Indije, Kine, Nepala i Francuske, a najveći deo snaga čine pripadnici OS Španije u okviru kojeg zadatke izvrsavaju i pripadnici Vojske Srbije, njih 114.

