ZVEZDA UBEDLJIVA U ZMAJEVU: Crveno-beli brojali do pet na proslavi 100 godina Obilića (FOTO/VIDEO)

Časlav Vuković

29. 03. 2026. u 17:48

PRAVI fudbalski spektakl odigrao se ove nedelje u Zmajevu. Fudbalski klub Obilić je dočekao Crvenu zvezdu koja je prisustvom i odigravanjem prijateljske utakmice uveličala proslavu 100. rođendana ove ekipe.

ЗВЕЗДА УБЕДЉИВА У ЗМАЈЕВУ: Црвено-бели бројали до пет на прослави 100 година Обилића (ФОТО/ВИДЕО)

Crveno-beli su opravdali ulogu favorita u ubedljivo su savladali sa 5:0 člana Vojvođanske lige Sever (četvrti rang).

Gosti su posle prvog poluvremena vodili sa 3:0, a majstorske golove su postigli Bruno Duarte i Aleksandar Katai. Brazilac je pogodio "makazicama", dok je najbolji strelac Superlige dao efektan pogodak sa 20 metara. Mrežu rivala je zatresao i Tomas Handel.

ФОТО: ФК Црвена звезда

U drugom poluvremenu priliku su dobili mlade snage Zvezde. Gosti u tom periodu još dva puta dali još dva gola, oba puta se u strelce upisao Dimitrije Šarić.

Podsetimo, crveno-beli takmičenje u prvenstvu Srbije nastavljaju 5. aprila kada idu na noge Radniku u Surdulicu.

