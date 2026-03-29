BLOKADERI KAO ZVERI: Slomili ruku članu SNS, prskali ih suzavcem - nemile scene u Boru (VIDEO)
BLOKADERI u Boru došli su ispred prostorija Srpske napredne stranke, prskali članove SNS suzavcem i jednom članu SNS polomili ruku.
Oni su pre tog događaja maltretirali građane na biračkom mestu.
Podsetimo, danas se u Boru održavaju lokalni izbori. Na 48 biračkih mesta u Boru pravo glasa imaju 38.511 birača. Za 35 odborničkih mesta nadmeću se liste "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica", "Bor, naša odgovornost", "Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka", "Ljudi u centru - Srećko Zdravković", "Borci za Bor", "Dr Miloš Jovanović - dr Zoran Stojković - NADA za Bor", "Irena Živković - Radnička - Bor Boranima".
