DRAMATIČNO UPOZORENJE METEOROLOGA: Stiže novi hladni talas i preći će preko skoro čitave Srbije

ZIMA se ne predaje. Kako otkriva meteorolog amater Marko Čubrilo, naredne nedelje se nastavlja period relativno hladnog vremena uz česte padavine. Prema prognozama, trenutno deluje da nam od 5. aprila sledi postepena stabilizacija vremena i jače otopljenje, ali je razvoj vremena oko sredine meseca i dalje upitan.

Foto: N: Živanović

Prema njegovim meteorološkim najavama, danas i sutra će na vreme i dalje uticati ciklon čiji će se centar preko severoistoka Mađarske premeštati ka jugozapadu Ukrajine, dok će sa severa prodirati hladan vazduh.

Preovlađivaće oblačno vreme uz povremenu kišu, posebno nad severnim i središnjim delovima regiona, i to od večeras do sutra uveče. Planinski delovi BiH, Srbije i severa Crne Gore iznad 850 metara nadmorske visine ponovo će imati snežne padavine. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, a duž Jadrana bura i tramontana. Dnevni maksimum biće od 4 do 11 stepeni Celzijusa, najavljuje Marko Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

Od utorka još hladnije

- U utorak će ponegde biti slabih padavina, ali će se tog dana preko središnje Evrope spuštati nov hladan front koji će u noći ka sredi iznad Mediterana usloviti novu, sekundarnu ciklogenezu. Za razliku od ovog ciklona, centar novog sistema biće istočnije i južnije, nad Sicilijom, i kretaće se preko Jonskog mora ka Grčkoj.

Uz ovakav položaj, ceo naš region naći će se u hladnom sektoru ovog sistema, ali će njegov uticaj na zapadni deo regiona biti znatno slabiji. Konkretne padavine se za sada očekuju nad većim delom BiH (osim na zapadu), većim delom Srbije (osim na severu), južnim Jadranom i planinama Crne Gore. Od srede do sledećeg vikenda moglo bi pasti od 40 mm do 90 mm padavina, dok će iznad 800 metara nadmorske visine ponovo biti uslova za susnežicu i sneg - najavljuje Marko Čubrilo.

Foto: N: Živanović

- Ova dodatna količina kiše mogla bi značajno uticati na vodostaje reka, posebno onih koje se vodom pune na teritoriji BiH i Srbije. Od srede do petka duvaće jak, na udare i vrlo jak severni vetar, kao i olujna bura duž Jadrana. U sredu će maksimalne temperature biti od 4 do 13 stepeni Celzijusa, a zatim ponovo nešto niže, od 4 do 10 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka za početak aprila - otkriva Čubrilo.

Naredne nedelje relativno hladno vreme uz povremene padavine

- Trenutno postoji signal da nas od 5. aprila očekuje stabilizacija i otopljenje uz prave prolećne temperature koje bi krajem sledeće nedelje ponegde mogle dostizati i oko 21 stepen Celzijusa. Razvoj vremena za sredinu meseca i dalje je upitan, s obzirom na to da smo trenutno na "klackalici" između dolaska pravog proleća i povratka relativno hladnog vremena.

Naredne nedelje preovladavaće relativno hladno vreme uz povremene padavine, posebno nad središnjim i istočnim delovima regiona, dok će iznad 850 metara nadmorske visine i dalje biti susnežice i snega - otkriva Čubrilo.

Podsećamo, trenutna vremenska situacija u našoj zemlji više podseća na decembar nego na kraj marta i početak aprila.

Sivilo, uporna kiša i hladan vetar naterali su nas da ponovo izvadimo najdeblju odeću. Dok se u nižim predelima borimo sa vlagom i niskim temperaturama, planine su ponovo pobelele, a proleće se čini daljim nego ikad. Ipak, meteorolozi imaju vesti koje će zagrejati srca svih onih koji željno iščekuju praznike, nakon ovog hladnog tuša, stiže nam pravo letnje zagrevanje - naveo je Marko Čubrilo.

(Blic)

BONUS VIDEO: