BUNDESTAG U KLIN, PISTORIJUS U PLOČU: Dejstva SAD i Izraela protiv Irana - kršenje međunarodnog prava

NAUČNA služba Bundestaga ocenila je da napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran predstavljaju kršenje međunarodnog prava, javlja novinska agencija DPA, pozivajući se na stručno mišljenje koje su naručili članovi partije Levi.

„Prema stručnom mišljenju Bundestaga, napadi ove dve zemlje predstavljaju, ‘po opšteprihvaćenom mišljenju’, kršenje zabrane upotrebe sile zagarantovane Poveljom UN, jer ne potpadaju pod pravo na samoodbranu i nisu odobreni od strane Saveta bezbednosti UN“, navodi se u izveštaju.

Stručnjaci naučne službe takođe su razmotrili pitanje da li se korišćenje vojnih baza u Nemačkoj od strane SAD može smatrati saučesništvom, za šta bi Nemačka bila odgovorna po međunarodnom pravu. Naučna služba je zaključila da se, „s obzirom na konkretne okolnosti korišćenja (vojnih baza), to ne može isključiti“.

Takođe, prema zaključku stručnjaka, nije poznato da li se vazduhoplovna baza „Ramštajn“ direktno koristi za vojne operacije protiv Irana.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus je u martu izjavio da ne vidi pravne prepreke da Sjedinjene Američke Države koriste vojnu bazu „Ramštajn“ koja se nalazi u Nemačkoj za vojna dejstva protiv Irana.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

(Sputnjik)