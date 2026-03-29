SRBIN NA KORAK OD GLAVNOG ŽREBA: Lajović se prošetao do finala kvalifikacija Marakeša
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za ATP turnir u Marakešu pošto je pobedio Švajcarca Jakuba Paula rezultatom 2:0 (6:1, 6:4) za sat i osam minuta.
Lajović, 127. na ATP listi, lako je pobedio 522. sa liste. Srbin je u prvom setu napravio dva brejka, u drugom jedan, a nijednom nije izgubio servis.
U finalu kvalifikacija za turnir koji se igra na šljaci Lajović će igrati protiv Lojda Harisa iz Južnoafričke Republike, 149. sa ATP liste. Haris je u polufinalu kvalifikacija savladao Francuza Pjer Iga-Erbera rezultatom 2:0 (6:4, 6:3).
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Komentari (0)