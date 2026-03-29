STANKOVIĆ MORA DA PRESEČE! Zvezdina deca dobili priliku! Zna se i koliko će ih preživeti "seču"!

Crveno-beli aktivni u reprezentativnoj pauzi.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudvaleri Zvezde pripremaju se za nastavak takmičenja u Superligi.

Dok traje mini-pauza zbog obaveza nacionalnog tima i prijateljskih mečeva protiv Španije (0:3) i Saudijske Arabije (31. mart), izabranici Dejana Stankovića odradili su prvu proveru.

Rival je bio Obilić iz Zmajeva, član zonske lige grupa "Sever", koji je povodom 100 godina postojanja (osnovan 1925.) ugostio srpskog prvaka.

Šampion Srbije vodi na poluvremenu 3:0, a trener Stanković je na ovaj meč poveo većinu omladinaca, koji će dobiti priliku da se nametnu i u budućnosti zaigraju za A tim.

Seniorskom pogonu su priključeni: Vuk Roganović, Viktor Stojanović, Gorazd Ristovski, Ignjat Miletić, Ognjen Mišić, Aleksa Vasilić i Jovan Trač.

Samo je Ristovski počeo meč u startnoj postavi, dok ostali čekaju šansu sa klupe.

Od ranije se zna da je na zimskim pripremama u A timu Dinitrije Šarić i samo vikendom oblači dres svojih vršnjaka. Na Marakani ozbiljno računaju i na tandem iz reprezentacije Srbije U-19: Uroša Đorđevića i Đorđa Rankovića.

Njih dvojica su trenutno u Portugalu na Evropskom prvenstvu sa "orlićima" i pokušaće u poslednjem kolu protiv Poljske da se domognu završnog turnira.

