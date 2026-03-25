SA BOGATIM PRELIVOM I FILOM: Sočna pita sa mesom, ukusan obrok idealan za doručak, ili večeru

Sočna pita sa mesom se jednostavno priprema, a ukusan je obrok, idealan za doručak, ili večeru.

Potrebno je:

- 1/2 kg kora za pitu



- čaša kisele vode- kesica praška za pecivo- 4 jajeta- 70 ml ulja

Za fil:

- 600 g mlevenog junećeg mesa

- glavica crnog luka

- manja šargarepa

- so

- suvi biljni začin

- mleveni biber

Priprema:

Najpre napravite preliv: Umutite jaja, dodajte kiselo mleko, kiselu vodu, ulje i prašak za pecivo. Promešajte da se svi sastojci lepo sjedine. Napravite fil tako što ćete sitno iseckati crni luk i šargarepu, pa propržiti na malo ulja. Kada luk postane staklast, dodajte mleveno meso i začine po ukusu. Pržite oko 10 minuta na srednjoj temperaturi. U pleh podmazan uljem ređajte kore, svaku premažite prelivom, a na svaku treću stavljajte po malo fila. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal.

Pitu isecite na kocke, prelijte sa malo preostalog preliva i ispecite u zagrejanoj rerni dok lepo ne porumeni.