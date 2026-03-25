Peciva i pite

SA BOGATIM PRELIVOM I FILOM: Sočna pita sa mesom, ukusan obrok idealan za doručak, ili večeru

Slavica Dobrosavljević

25. 03. 2026. u 07:00

Sočna pita sa mesom se jednostavno priprema, a ukusan je obrok, idealan za doručak, ili večeru.

СА БОГАТИМ ПРЕЛИВОМ И ФИЛОМ: Сочна пита са месом, укусан оброк идеалан за доручак, или вечеру

FOTO: Depositphotos

Potrebno je:

- 1/2 kg kora za pitu

- čaša kiselog mleka
- čaša kisele vode
- kesica praška za pecivo
- 4 jajeta
- 70 ml ulja

Za fil:

- 600 g mlevenog junećeg mesa
- glavica crnog luka
- manja šargarepa
- so
- suvi biljni začin
- mleveni biber

Priprema:

Najpre napravite preliv: Umutite jaja, dodajte kiselo mleko, kiselu vodu, ulje i prašak za pecivo. Promešajte da se svi sastojci lepo sjedine. Napravite fil tako što ćete sitno iseckati crni luk i šargarepu, pa propržiti na malo ulja. Kada luk postane staklast, dodajte mleveno meso i začine po ukusu. Pržite oko 10 minuta na srednjoj temperaturi. U pleh podmazan uljem ređajte kore, svaku premažite prelivom, a na svaku treću stavljajte po malo fila. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal.

Pitu isecite na kocke, prelijte sa malo preostalog preliva i ispecite u zagrejanoj rerni dok lepo ne porumeni.

NEPORAŽEN BORAC INDIJANSKOG POREKLA: Ko je novi sekretar za unutrašnju bezbednost SAD - vodoinstalater menja Trampovu ICE barbiku

