SA BOGATIM PRELIVOM I FILOM: Sočna pita sa mesom, ukusan obrok idealan za doručak, ili večeru
Sočna pita sa mesom se jednostavno priprema, a ukusan je obrok, idealan za doručak, ili večeru.
Potrebno je:
- 1/2 kg kora za pitu
- čaša kisele vode
- kesica praška za pecivo
- 4 jajeta
- 70 ml ulja
Za fil:
- 600 g mlevenog junećeg mesa
- glavica crnog luka
- manja šargarepa
- so
- suvi biljni začin
- mleveni biber
Priprema:
Najpre napravite preliv: Umutite jaja, dodajte kiselo mleko, kiselu vodu, ulje i prašak za pecivo. Promešajte da se svi sastojci lepo sjedine. Napravite fil tako što ćete sitno iseckati crni luk i šargarepu, pa propržiti na malo ulja. Kada luk postane staklast, dodajte mleveno meso i začine po ukusu. Pržite oko 10 minuta na srednjoj temperaturi. U pleh podmazan uljem ređajte kore, svaku premažite prelivom, a na svaku treću stavljajte po malo fila. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal.
Pitu isecite na kocke, prelijte sa malo preostalog preliva i ispecite u zagrejanoj rerni dok lepo ne porumeni.
Preporučujemo
RECEPT ZA OREO ČIZKEJK: Kremasta poslastica bez pečenja
22. 03. 2026. u 18:19
PRAVI JUNEĆI DELIKATES: Sote „Stroganov“, da ručate kao grof
21. 03. 2026. u 07:00
SLATKA ČAROLIJA: Čokoladni rolat sa marcipanom, uživanje za sva čula
13. 03. 2026. u 07:00
KOLIKO BI TREBALO DA STAVITE U KOVERTU "DA SE NE OBRUKATE" Od cifre da se zavrti u glavi, detaljna računica
CENA stolice na svadbama u Srbiji ove sezone košta i do 120 evra po gostu, a u kovertu ne bi trebalo staviti manje od 100 evra, "da se ne osramotite" gde god da ste na veselju - nevažno da li u Beogradu, Vranju, Subotici, Loznici, Boru...
24. 03. 2026. u 22:24
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
Komentari (0)