MAMIĆEVE REČI DIGLE REGION NA NOGE! "To je bezobrazno, bolesno! Ne mogu da verujem..."

Bivši čelnik zagrebačkog Dinama i dalje u bekstvu.

Fudbaleri Bosne i Hercegovine na korak su od plasmana na Mundijal.

Finale baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo igraju u Zenici protiv Italije (utorak, 20.45).

Pred ovaj duel Sabahudin Topalbećirević, sportski novinar iz BiH, razgovarao je sa Zdravkom Mamićem, nekadašnjim predsednikom Dinama, koji je kategorični tvrdio da će svim srcem navijati za "zmajeve".

- Ne mogu da verujem da bilo ko u ovoj državi može da ne navija za Bosnu i Hercegovinu. Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Biću u prvim redovima, ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine. Povešću i unuke, ponećemo i šal. Vreme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, bolesno. Da postoji ijedan čovek koji ima dokumente BiH, a da se naslađuje i kaže da ne navija za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovde živimo i kojima se deca ovde školuju navijamo za Bosnu i Hercegovinu - rekao je Mamić.

U prepoznatljivom stilu, Mamić je dodao:

- Celoj Bosni želim da zajedno slavimo, da u utorak dignemo Bosnu na noge i da celom svetu je***o majku. - zaključio je tom prilikom.

