Salate i čorbe

MLADI LUK ZA SNAŽAN IMUNITET: Prolećna krem čorba

Slavica Dobrosavljević

30. 03. 2026. u 13:00

U ovo doba godine često je na našoj trpezi, savršeno se uklapa uz svako jelo, moćan saveznik zdravlja, pun vitamina

МЛАДИ ЛУК ЗА СНАЖАН ИМУНИТЕТ: Пролећна крем чорба

FOTO: Depositphotos

Potrebno je:

- 1 vezica mladog luka

- 1 mladi beli luk
- 1/2 kg belog (mladog) krompira
- 2 kašike ulja
- 2 dl neutralne pavlake za kuvanje
- pileća kocka za supu
- 1 l vode
- so

- biber

Priprema:

Na zagrejanom ulju u šerpi propržite sitno iseckani beli i crni luk dok ne omekšaju (od crnog luka odvojite malo zelenog pera za dekorisanje čorbe). Dodajte krompir isečen na kockice, sipajte oko 1 l vode ili koliko je potrebno da prekrije krompir (ili u zavisnosti od toga da li želite gušću ili ređu čorbu). Stavite kocku za supu i pobiberite. Šerpu poklopite i kuvajte dok krompir sasvim ne omekša. U skuvanu čorbu dodajte pavlaku i ručnim mikserom izgnječite sve sastojke. Na kraju začinite po potrebi, dodajte iseckan peršunov list, zelena pera luka i krutone po želji.

Drugi pišu

Pročitajte više

KLASIK KOJI OSVAJA: Originalni bif Stroganov na vašem stolu
Bif Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje, poznato po svom bogatom i kremastom ukusu. Pravi se od tanko sečenih traka goveđeg mesa koje se kratko prže na jakoj vatri, kako bi ostale mekane i sočne. Zatim se priprema aromatičan sos sa lukom, šampinjonima i kiselim krastavcima, koji jelu daju blagu kiselkastu notu.

