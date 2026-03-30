MLADI LUK ZA SNAŽAN IMUNITET: Prolećna krem čorba
U ovo doba godine često je na našoj trpezi, savršeno se uklapa uz svako jelo, moćan saveznik zdravlja, pun vitamina
Potrebno je:
- 1 vezica mladog luka
- 1/2 kg belog (mladog) krompira
- 2 kašike ulja
- 2 dl neutralne pavlake za kuvanje
- pileća kocka za supu
- 1 l vode
- so
- biber
Priprema:
Na zagrejanom ulju u šerpi propržite sitno iseckani beli i crni luk dok ne omekšaju (od crnog luka odvojite malo zelenog pera za dekorisanje čorbe). Dodajte krompir isečen na kockice, sipajte oko 1 l vode ili koliko je potrebno da prekrije krompir (ili u zavisnosti od toga da li želite gušću ili ređu čorbu). Stavite kocku za supu i pobiberite. Šerpu poklopite i kuvajte dok krompir sasvim ne omekša. U skuvanu čorbu dodajte pavlaku i ručnim mikserom izgnječite sve sastojke. Na kraju začinite po potrebi, dodajte iseckan peršunov list, zelena pera luka i krutone po želji.
Preporučujemo
Komentari (0)