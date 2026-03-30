MLADI LUK ZA SNAŽAN IMUNITET: Prolećna krem čorba

U ovo doba godine često je na našoj trpezi, savršeno se uklapa uz svako jelo, moćan saveznik zdravlja, pun vitamina

Potrebno je:

- 1 vezica mladog luka



- 1/2 kg belog (mladog) krompira- 2 kašike ulja- 2 dl neutralne pavlake za kuvanje- pileća kocka za supu- 1 l vode- so

- biber

Priprema:

Na zagrejanom ulju u šerpi propržite sitno iseckani beli i crni luk dok ne omekšaju (od crnog luka odvojite malo zelenog pera za dekorisanje čorbe). Dodajte krompir isečen na kockice, sipajte oko 1 l vode ili koliko je potrebno da prekrije krompir (ili u zavisnosti od toga da li želite gušću ili ređu čorbu). Stavite kocku za supu i pobiberite. Šerpu poklopite i kuvajte dok krompir sasvim ne omekša. U skuvanu čorbu dodajte pavlaku i ručnim mikserom izgnječite sve sastojke. Na kraju začinite po potrebi, dodajte iseckan peršunov list, zelena pera luka i krutone po želji.