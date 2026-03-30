ŠAMAR AMERICI IZ EVROPE: Zabranili smo vojnim avionima SAD korišćenje našeg vazdušnog prostora

ŠPANIJA je zabranila američkim vojnim avionima uključenim u rat na Bliskom istoku, da koriste njen vazdušni prostor, potvrđujući protivljenje Madrida operacijama Vašingtona u Iranu.

Zamenik premijera Karlos Kuerpo potvrdio je informaciju, dodajući da je zabrana u skladu sa postojećom zabranom Madrida o korišćenju španskih vazduhoplovnih baza za vojne operacije SAD i Izraela na Bliskom istoku.

- Ovo je deo odluke koju je španska vlada već donela da ne učestvuje u ratu, niti doprinosi, koji je jednostrano pokrenut i suprotan je međunarodnom pravu - rekao je Kuerpo, prenosi "Politiko".

Ministarka odbrane Margarita Robles rekla je da je zabrana bila na snazi od početka sukoba i da je od samog početka bila "potpuno jasno stavljena do znanja američkoj vojsci".

Španske vlasti su pojasnile da avioni i dalje dobijaju logističku podršku od Španije i da im je dozvoljeno da uđu u španski vazdušni prostor u vanrednim situacijama.