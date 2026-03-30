DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 31. MART: Ovna očekuju porodični problemi, Blizance rasprave sa saradnicima, Strelcu i Vodoliji stiže novac

SAZNAJTE šta vas u utorak, 31. marta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u poslovičnoj Devici pod uticajem inovativnog Urana donosi vam nove ideje. Aspekti Merkura i vašeg vladaoca Marsa upozoravaju na sukobe s članovima porodice i oprez sa "papirologijom". Opasnost u saobraćaju.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Aspekti Meseca donose vam racionalni pristup problemima ali ćete teško izbeći konflikte sa saradnicima. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju nekoga ko će ih zaintrigirati. Podložnost povredama u kući.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija Meseca, koji upravlja vašim poslovnim i ljubavnim životom, čini vas sklonim raspravama sa saradnicima, članovima porodice i voljenom osobom. Sekstil sa Jupiterom u kući posla donosi vam uvećanje zarade.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u napetim aspektima sa Merkurom i Marsom upozorava na oprez prilikom dogovora i potpisivanja dokumenata. Sekstil sa Jupiterom u vašem znaku donosi vam novac. Ponašanje emotivnog partnera budi sumnju u njegovu vernost.

LAV (23. 7 - 22. 8)

S Mesecom u kući posla pod uticajem Urana fokus vam je na novim, nekonvencionalnim vidovima zarade. Izbegavajte podizanje kredita i nepotrebne troškove. Možete da ostvarite nešto o čemu odavno maštate, sa ljubavnim ili poslovnim partnerom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Opozicija Meseca u vašem znaku i vašeg vladaoca Merkura upozorava na oprez sa ugovorima. Neptun, vladalac partnerskih odnosa i privatnog života, izlazi iz retrogradne senke donoseći bolje odnose sa voljenom osobom i članovima porodice.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući podsvesti pod uticajem Urana, podstiče vašu intuiciju, kreativnost ali i praktičnost. Opozicija s Marsom, vladaocem vaših finansija i partnerskih odnosa, upozorava da pazite s kim planirate poslovnu saradnju.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Trigon Meseca i Urana donosi vam mogućnost uvećanja prihoda preko društvenog angažmana ili nekonvencionalnih vidova zarade. Uspeh preko saradnje sa strancima, na ispitima ili u rešavanju pravnih pitanja. Susret sa atraktivnom osobom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter pravi sekstil sa Mesecom u kući karijere donoseći vam uvećanje prihoda preko samostalne delatnosti ili nekretnina. Sukobi sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Nesanica.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Vladalac partnerskih odnosa, Mesec, pravi sekstil sa Jupiterom donoseći vam novac preko kontakata sa strancima, porodičnog biznisa, nekretnina ili rešavanja pravnih pitanja. Obratite više pažnje na način ishrane.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Prijateljski aspekt Meseca i vašeg vladaoca Urana, koji upravlja i vašom intuicijom, donosi vam zaradu preko posla sa strancima i uslužnih delatnosti. Nije vreme za poslovnu saradnju s osobama koje ste nedavno upoznali.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Opozicija Meseca u sedmoj kući i Merkura u vašem znaku upozorava na konflikte i sukobe sa emotivnim ili poslovnim partnerom. Novac stiže preko intelektualnih i zanimanja koja zahtevaju preciznost. Smanjite unos šećera.