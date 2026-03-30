DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 31. MART: Ovna očekuju porodični problemi, Blizance rasprave sa saradnicima, Strelcu i Vodoliji stiže novac
SAZNAJTE šta vas u utorak, 31. marta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec u poslovičnoj Devici pod uticajem inovativnog Urana donosi vam nove ideje. Aspekti Merkura i vašeg vladaoca Marsa upozoravaju na sukobe s članovima porodice i oprez sa "papirologijom". Opasnost u saobraćaju.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Aspekti Meseca donose vam racionalni pristup problemima ali ćete teško izbeći konflikte sa saradnicima. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju nekoga ko će ih zaintrigirati. Podložnost povredama u kući.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Pozicija Meseca, koji upravlja vašim poslovnim i ljubavnim životom, čini vas sklonim raspravama sa saradnicima, članovima porodice i voljenom osobom. Sekstil sa Jupiterom u kući posla donosi vam uvećanje zarade.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u napetim aspektima sa Merkurom i Marsom upozorava na oprez prilikom dogovora i potpisivanja dokumenata. Sekstil sa Jupiterom u vašem znaku donosi vam novac. Ponašanje emotivnog partnera budi sumnju u njegovu vernost.
LAV (23. 7 - 22. 8)
S Mesecom u kući posla pod uticajem Urana fokus vam je na novim, nekonvencionalnim vidovima zarade. Izbegavajte podizanje kredita i nepotrebne troškove. Možete da ostvarite nešto o čemu odavno maštate, sa ljubavnim ili poslovnim partnerom.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Opozicija Meseca u vašem znaku i vašeg vladaoca Merkura upozorava na oprez sa ugovorima. Neptun, vladalac partnerskih odnosa i privatnog života, izlazi iz retrogradne senke donoseći bolje odnose sa voljenom osobom i članovima porodice.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mesec u kući podsvesti pod uticajem Urana, podstiče vašu intuiciju, kreativnost ali i praktičnost. Opozicija s Marsom, vladaocem vaših finansija i partnerskih odnosa, upozorava da pazite s kim planirate poslovnu saradnju.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Trigon Meseca i Urana donosi vam mogućnost uvećanja prihoda preko društvenog angažmana ili nekonvencionalnih vidova zarade. Uspeh preko saradnje sa strancima, na ispitima ili u rešavanju pravnih pitanja. Susret sa atraktivnom osobom.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter pravi sekstil sa Mesecom u kući karijere donoseći vam uvećanje prihoda preko samostalne delatnosti ili nekretnina. Sukobi sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Nesanica.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Vladalac partnerskih odnosa, Mesec, pravi sekstil sa Jupiterom donoseći vam novac preko kontakata sa strancima, porodičnog biznisa, nekretnina ili rešavanja pravnih pitanja. Obratite više pažnje na način ishrane.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Prijateljski aspekt Meseca i vašeg vladaoca Urana, koji upravlja i vašom intuicijom, donosi vam zaradu preko posla sa strancima i uslužnih delatnosti. Nije vreme za poslovnu saradnju s osobama koje ste nedavno upoznali.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Opozicija Meseca u sedmoj kući i Merkura u vašem znaku upozorava na konflikte i sukobe sa emotivnim ili poslovnim partnerom. Novac stiže preko intelektualnih i zanimanja koja zahtevaju preciznost. Smanjite unos šećera.
Preporučujemo
ARHEOLOZI UPOZORAVAJU: Kakva je veza između kulturnog nasleđa i morskih oluja
30. 03. 2026. u 23:45
KOJI JEZIK ASTRONAUTI GOVORE U SVEMIRU? Kosmonauti dali odgovor
30. 03. 2026. u 22:00
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)