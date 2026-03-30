KLASIK KOJI OSVAJA: Originalni bif Stroganov na vašem stolu

Bif Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje, poznato po svom bogatom i kremastom ukusu. Pravi se od tanko sečenih traka goveđeg mesa koje se kratko prže na jakoj vatri, kako bi ostale mekane i sočne. Zatim se priprema aromatičan sos sa lukom, šampinjonima i kiselim krastavcima, koji jelu daju blagu kiselkastu notu.

Sastojci:

500 gr goveđeg filea (isecite na trakice)

2 srednje glavice luka sitno isecite

400 gr svežih šampinjona, isecite

6 srednjih kiselih krastavaca, isecite na trakice

300 ml mesnog bujona

1/2 kašičice šećera

so i sveže mleveni beli biber

250 ml pavlake

2 kašike maslaca ili masti za prženje

malo brašna

seckani peršun

Priprema:

Isecite meso na tanke trake i lagano ga uvaljajte u malo brašna. Zagrejte masnoću u tiganju, pa brzo ispržite meso na jakoj vatri. Izvadite ga i ostavite sa strane.

U istom tiganju propržite luk, zatim dodajte šampinjone i dinstajte dok ne omekšaju. Dodajte kisele krastavce i kratko promešajte. Vratite meso u tiganj, sipajte bujon, dodajte šećer, so i biber, pa sve kratko prokuvajte. Smanjite vatru, dodajte pavlaku i lagano mešajte dok se sos ne zgusne (pazite da ne proključa jako).

Uživajte!