Ručak dana

KLASIK KOJI OSVAJA: Originalni bif Stroganov na vašem stolu

Milena Tomasevic

30. 03. 2026. u 09:00

Bif Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje, poznato po svom bogatom i kremastom ukusu. Pravi se od tanko sečenih traka goveđeg mesa koje se kratko prže na jakoj vatri, kako bi ostale mekane i sočne. Zatim se priprema aromatičan sos sa lukom, šampinjonima i kiselim krastavcima, koji jelu daju blagu kiselkastu notu.

КЛАСИК КОЈИ ОСВАЈА: Оригинални биф Строганов на вашем столу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr goveđeg filea (isecite na trakice)
  • 2 srednje glavice luka sitno isecite
  • 400 gr svežih šampinjona, isecite
  • 6 srednjih kiselih krastavaca, isecite na trakice
  • 300 ml mesnog bujona
  • 1/2 kašičice šećera
  • so i sveže mleveni beli biber
  • 250 ml pavlake  
  • 2 kašike maslaca ili masti za prženje
  • malo brašna
  • seckani peršun

Priprema:
Isecite meso na tanke trake i lagano ga uvaljajte u malo brašna. Zagrejte masnoću u tiganju, pa brzo ispržite meso na jakoj vatri. Izvadite ga i ostavite sa strane.

U istom tiganju propržite luk, zatim dodajte šampinjone i dinstajte dok ne omekšaju. Dodajte kisele krastavce i kratko promešajte. Vratite meso u tiganj, sipajte bujon, dodajte šećer, so i biber, pa sve kratko prokuvajte. Smanjite vatru, dodajte pavlaku i lagano mešajte dok se sos ne zgusne (pazite da ne proključa jako).

Uživajte!

