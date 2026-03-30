KLASIK KOJI OSVAJA: Originalni bif Stroganov na vašem stolu
Bif Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje, poznato po svom bogatom i kremastom ukusu. Pravi se od tanko sečenih traka goveđeg mesa koje se kratko prže na jakoj vatri, kako bi ostale mekane i sočne. Zatim se priprema aromatičan sos sa lukom, šampinjonima i kiselim krastavcima, koji jelu daju blagu kiselkastu notu.
Sastojci:
- 500 gr goveđeg filea (isecite na trakice)
- 2 srednje glavice luka sitno isecite
- 400 gr svežih šampinjona, isecite
- 6 srednjih kiselih krastavaca, isecite na trakice
- 300 ml mesnog bujona
- 1/2 kašičice šećera
- so i sveže mleveni beli biber
- 250 ml pavlake
- 2 kašike maslaca ili masti za prženje
- malo brašna
- seckani peršun
Priprema:
Isecite meso na tanke trake i lagano ga uvaljajte u malo brašna. Zagrejte masnoću u tiganju, pa brzo ispržite meso na jakoj vatri. Izvadite ga i ostavite sa strane.
U istom tiganju propržite luk, zatim dodajte šampinjone i dinstajte dok ne omekšaju. Dodajte kisele krastavce i kratko promešajte. Vratite meso u tiganj, sipajte bujon, dodajte šećer, so i biber, pa sve kratko prokuvajte. Smanjite vatru, dodajte pavlaku i lagano mešajte dok se sos ne zgusne (pazite da ne proključa jako).
Uživajte!
Preporučujemo
NAJJEDNOSTAVNIJI DORUČAK IZ RERNE: Gotov za 20 minuta
29. 03. 2026. u 10:00
POSNI PLAZMA-MAK-MALINA KOLAČ: Kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj
29. 03. 2026. u 09:00
HRSKAVI ŠTAPIĆI OD LEBLEBIJA I SIRA: Zdravi, ukusni i savršeno hrskavi
28. 03. 2026. u 14:00
KOLAČ SA MALINAMA, PUDINGOM OD VANILE I PRHKIM MRVICAMA: Slatkiš za pamćenje
28. 03. 2026. u 12:00
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
