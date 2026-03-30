Ručak dana

SVEŽINA NA TANJIRU: Salata od boranije koja osvežava svaki obrok

Milena Tomasevic

30. 03. 2026. u 10:00

Ako želite lagan i ukusan obrok, pripremite ovu jednostavnu salatu od boranije. Pratite korake i uživajte u savršenom spoju svežine i arome.

СВЕЖИНА НА ТАЊИРУ: Салата од бораније која освежава сваки оброк

Sastojci:

  • 1 kg zelene boranije
  • 2 manje grančice čubra
  • 2 glavice crnog luka, sitno isecite
  • 6 kašika sirćeta
  • 4 kašike ulja
  • 6 kašičica šećera
  • 2 kašičice soli
  • biber po ukusu

Priprema:
Očistite boraniju i skuvajte je u posoljenoj vodi zajedno sa čubrom dok ne omekša. Procedite je i ostavite da se prohladi. Dodajte sitno isečen crni luk. U posebnoj posudi pomešajte sirće, ulje, šećer, so i biber. Prelijte pripremljenu boraniju i dobro izmešajte. Ostavite salatu da odstoji kako bi se ukusi sjedinili, pa poslužite.

Prijatno!

Ručak dana

