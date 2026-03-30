SVEŽINA NA TANJIRU: Salata od boranije koja osvežava svaki obrok

Ako želite lagan i ukusan obrok, pripremite ovu jednostavnu salatu od boranije. Pratite korake i uživajte u savršenom spoju svežine i arome.

Sastojci:

1 kg zelene boranije

2 manje grančice čubra

2 glavice crnog luka, sitno isecite

6 kašika sirćeta

4 kašike ulja

6 kašičica šećera

2 kašičice soli

biber po ukusu

Priprema:

Očistite boraniju i skuvajte je u posoljenoj vodi zajedno sa čubrom dok ne omekša. Procedite je i ostavite da se prohladi. Dodajte sitno isečen crni luk. U posebnoj posudi pomešajte sirće, ulje, šećer, so i biber. Prelijte pripremljenu boraniju i dobro izmešajte. Ostavite salatu da odstoji kako bi se ukusi sjedinili, pa poslužite.

Prijatno!