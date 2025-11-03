POGAČICE SA FETA SIROM I SPANAĆEM: Zeleni zalogaji koji osvajaju mirisom i ukusom (VIDEO)
MIRIS tek pečenih pogačica sa feta sirom i spanaćem teško je nadmašiti. Ove male, meke i hranljive pogačice savršene su za doručak, užinu ili laganu večeru uz šolju jogurta.
Spoj spanaća, feta sira i praziluka čini ih punom ukusa, dok susam odozgo dodaje onu finu, orašastu notu koja krcka pod zubima.
Potrebno:
- 4 jaja
- 100 gr spanaća (blanširanog i oceđenog)
- 100 gr praziluka (sitno seckanog)
- 150 gr feta sira (izmrvljenog)
- 150 gr brašna
- 1/2 praška za pecivo
- malo soli
- beli luk u prahu (po ukusu)
- susam (za posipanje odozgo)
Priprema:
U većoj posudi umutiti jaja. Dodati sitno seckan praziluk i oceđeni spanać, pa promešati. Ubaciti izmrvljeni feta sir i lagano sjediniti.
Zatim dodati brašno pomešano sa praškom za pecivo, so i beli luk u prahu. Sve dobro izmešati da se dobije gušća masa (kao za gustu pitu).
Kašikom vaditi smesu na pleh obložen papirom za pečenje ili sipati u kalupe. Posuti susamom po vrhu.
Uživajte!
Preporučujemo
POGAČICE SA PARADAJZOM I BOSILjKOM: Recept za ukusnu grickalicu
04. 09. 2025. u 20:00
BRZE POGAČICE SA SIROM: Tople, mekane i gotove za tren
30. 07. 2025. u 21:00
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)