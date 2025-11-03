Peciva i pite

POGAČICE SA FETA SIROM I SPANAĆEM: Zeleni zalogaji koji osvajaju mirisom i ukusom (VIDEO)

Milena Tomasevic

03. 11. 2025. u 07:27

MIRIS tek pečenih pogačica sa feta sirom i spanaćem teško je nadmašiti. Ove male, meke i hranljive pogačice savršene su za doručak, užinu ili laganu večeru uz šolju jogurta.

ПОГАЧИЦЕ СА ФЕТА СИРОМ И СПАНАЋЕМ: Зелени залогаји који освајају мирисом и укусом (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Spoj spanaća, feta sira i praziluka čini ih punom ukusa, dok susam odozgo dodaje onu finu, orašastu notu koja krcka pod zubima.

Potrebno:

  • 4 jaja
  • 100 gr spanaća (blanširanog i oceđenog)
  • 100 gr praziluka (sitno seckanog)
  • 150 gr feta sira (izmrvljenog)
  • 150 gr brašna
  • 1/2 praška za pecivo
  • malo soli
  • beli luk u prahu (po ukusu)
  • susam (za posipanje odozgo)


Priprema:

U većoj posudi umutiti jaja. Dodati sitno seckan praziluk i oceđeni spanać, pa promešati. Ubaciti izmrvljeni feta sir i lagano sjediniti.

Zatim dodati brašno pomešano sa praškom za pecivo, so i beli luk u prahu. Sve dobro izmešati da se dobije gušća masa (kao za gustu pitu).

Kašikom vaditi smesu na pleh obložen papirom za pečenje ili sipati u kalupe. Posuti susamom po vrhu.

Uživajte!

