POGAČICE SA FETA SIROM I SPANAĆEM: Zeleni zalogaji koji osvajaju mirisom i ukusom (VIDEO)

MIRIS tek pečenih pogačica sa feta sirom i spanaćem teško je nadmašiti. Ove male, meke i hranljive pogačice savršene su za doručak, užinu ili laganu večeru uz šolju jogurta.

FOTO: Novosti

Spoj spanaća, feta sira i praziluka čini ih punom ukusa, dok susam odozgo dodaje onu finu, orašastu notu koja krcka pod zubima.

Potrebno:

4 jaja

100 gr spanaća (blanširanog i oceđenog)

100 gr praziluka (sitno seckanog)

150 gr feta sira (izmrvljenog)

150 gr brašna

1/2 praška za pecivo

malo soli

beli luk u prahu (po ukusu)

susam (za posipanje odozgo)



Priprema:

U većoj posudi umutiti jaja. Dodati sitno seckan praziluk i oceđeni spanać, pa promešati. Ubaciti izmrvljeni feta sir i lagano sjediniti.

Zatim dodati brašno pomešano sa praškom za pecivo, so i beli luk u prahu. Sve dobro izmešati da se dobije gušća masa (kao za gustu pitu).

Kašikom vaditi smesu na pleh obložen papirom za pečenje ili sipati u kalupe. Posuti susamom po vrhu.

Uživajte!