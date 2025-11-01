Peciva i pite

PILEĆI ROLAT SA AJVAROM: Neodoljiva kombinacija ukusa!

Milena Tomasevic

01. 11. 2025. u 13:25

Ukoliko želite da pripremite predjelo koje će oduševiti i one najprobirljivije, ovaj pileći rolat sa ajvarom je pravi izbor! Nežna kora sa blagim mirisom ajvara i punjenje od piletine, kiselih krastavaca i kajmaka prave savršenu kombinaciju ukusa. Lagan, sočan i dekorativan, ovaj rolat će postati hit svakog stola — bilo da je praznik, slavlje ili nedeljni ručak.

ПИЛЕЋИ РОЛАТ СА АЈВАРОМ: Неодољива комбинација укуса!

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru
  • 5 jaja
  • 5 kašika brašna
  • 5 kašika jogurta
  • 30 gr istopljenog margarina ili 5 kašika ulja
  • ½ kesice praška za pecivo
  • malo soli
  • 4 kašike ajvara

Za fil

  • 350 gr pilećeg belog mesa
  • 5 kiselih krastavaca
  • 4 kašike pavlake
  • 4 kašike majoneza 
  • 100 gr susama
  • 100 gr kačkavalja 
  • malo soli i začina po želji

Priprema fila

Pileći file skuvajte i izblendirajte. Susam kratko propržite na suvom tiganju. Kisele krastavčiće sitno iseckajte. U činiji sjedinite piletinu, susam, krastavčiće, narendan kačkavalj, pavlaku, majonez i začine. Dobro izmešajte da se dobije ujednačena smesa.

Priprema kore

Belanca odvojite od žumanaca i posebno ih umutite u čvrst sneg. U drugoj činiji umutite žumanca sa brašnom, jogurtom, maslacem, praškom za pecivo, solju i ajvarom. U smesu sa žumancima lagano, kašikom, umešajte umućena belanca. Sipajte smesu na pek papir u veliki pleh i peći u rerni zagrejanoj na 180°C, oko 15–20 minuta, dok kora ne dobije blagu zlatnu boju. Vruću koru prebacite na vlažnu krpu, pažljivo je uvijte u rolat i ostavite da se ohladi. Kada se ohladi, odmotajte, premažite pripremljenim filom i ponovo uvijte u rolat. Umotajte u foliju i ostavite u frižideru nekoliko sati da se stegne.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU