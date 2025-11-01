PILEĆI ROLAT SA AJVAROM: Neodoljiva kombinacija ukusa!
Ukoliko želite da pripremite predjelo koje će oduševiti i one najprobirljivije, ovaj pileći rolat sa ajvarom je pravi izbor! Nežna kora sa blagim mirisom ajvara i punjenje od piletine, kiselih krastavaca i kajmaka prave savršenu kombinaciju ukusa. Lagan, sočan i dekorativan, ovaj rolat će postati hit svakog stola — bilo da je praznik, slavlje ili nedeljni ručak.
Sastojci
- 5 jaja
- 5 kašika brašna
- 5 kašika jogurta
- 30 gr istopljenog margarina ili 5 kašika ulja
- ½ kesice praška za pecivo
- malo soli
- 4 kašike ajvara
Za fil
- 350 gr pilećeg belog mesa
- 5 kiselih krastavaca
- 4 kašike pavlake
- 4 kašike majoneza
- 100 gr susama
- 100 gr kačkavalja
- malo soli i začina po želji
Priprema fila
Pileći file skuvajte i izblendirajte. Susam kratko propržite na suvom tiganju. Kisele krastavčiće sitno iseckajte. U činiji sjedinite piletinu, susam, krastavčiće, narendan kačkavalj, pavlaku, majonez i začine. Dobro izmešajte da se dobije ujednačena smesa.
Priprema kore
Belanca odvojite od žumanaca i posebno ih umutite u čvrst sneg. U drugoj činiji umutite žumanca sa brašnom, jogurtom, maslacem, praškom za pecivo, solju i ajvarom. U smesu sa žumancima lagano, kašikom, umešajte umućena belanca. Sipajte smesu na pek papir u veliki pleh i peći u rerni zagrejanoj na 180°C, oko 15–20 minuta, dok kora ne dobije blagu zlatnu boju. Vruću koru prebacite na vlažnu krpu, pažljivo je uvijte u rolat i ostavite da se ohladi. Kada se ohladi, odmotajte, premažite pripremljenim filom i ponovo uvijte u rolat. Umotajte u foliju i ostavite u frižideru nekoliko sati da se stegne.
Prijatno!
