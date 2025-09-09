Peciva i pite

TOST SA RIKOTOM I PARADAJZOM: Recept za omiljeni doručak

Milena Tomasevic

09. 09. 2025. u 17:00

Rustična italijanska užina sa kremastim rikota sirom namazanim preko prepečenog hleba od kiselog testa, prelivena zrelim paradajzom, maslinovim uljem i začinima. Jednostavan, ali elegantan užitak!

ТОСТ СА РИКОТОМ И ПАРАДАЈЗОМ: Рецепт за омиљени доручак

FOTO: Novosti


Sastojci
Za tost
  • 4 kriške rustičnog hleba od kiselog testa, prepečene
  • 1 šolja rikota sira (svežeg i kremastog)
  • 2 velika paradajza, isečena na kriške
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika začina-mešavine susama, maka, belog luka, crnog luka i soli
  • Sveži peršun, seckani (za ukrašavanje)
  • So i crni biber po ukusu


Priprema tosta:
Prepecite kriške hleba od kiselog testa dok ne porumene i ne postanu hrskave. Na svaku krišku rasporedite debeli, ravnomerni sloj rikota sira. Preko kriški stavite kriške paradajza, blago se preklapajući. Obilno prelijte paradajz maslinovim uljem. Pospite mešavinom začina solju i crnim biberom. Ukrasite svežim peršunom. Poslužite odmah i uživajte! 

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU