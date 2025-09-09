TOST SA RIKOTOM I PARADAJZOM: Recept za omiljeni doručak
Rustična italijanska užina sa kremastim rikota sirom namazanim preko prepečenog hleba od kiselog testa, prelivena zrelim paradajzom, maslinovim uljem i začinima. Jednostavan, ali elegantan užitak!
Za tost
- 4 kriške rustičnog hleba od kiselog testa, prepečene
- 1 šolja rikota sira (svežeg i kremastog)
- 2 velika paradajza, isečena na kriške
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika začina-mešavine susama, maka, belog luka, crnog luka i soli
- Sveži peršun, seckani (za ukrašavanje)
- So i crni biber po ukusu
Priprema tosta:
Prepecite kriške hleba od kiselog testa dok ne porumene i ne postanu hrskave. Na svaku krišku rasporedite debeli, ravnomerni sloj rikota sira. Preko kriški stavite kriške paradajza, blago se preklapajući. Obilno prelijte paradajz maslinovim uljem. Pospite mešavinom začina solju i crnim biberom. Ukrasite svežim peršunom. Poslužite odmah i uživajte!
Prijatno!
