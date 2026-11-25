Micić briljirao u debaklu Hapoela: Ne, nije greška - pobedila i Baskonija, evo ko je "žrtva"!
Madriđani ubediljivi protiv Litvanaca.
Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras na svom terenu ekipu Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 104:79 u utakmici 14. kola Evrolige.
Najefikasniji u timu Olimpijakosa bio je Kori Džozef sa 27 poena, Evan Furnije je dodao 23, a Saša Vezenkov 21. Srpski košarkaš Nikola Milutinov odigrao je nešto više od devet minuta za grčki klub, a za to vreme zabeležio je dva poena i dva skoka.
U ekipi Hapoela najbolji je bio Iš Vejnrajt sa 17 poena, dok je srpski košarkaš Vasilije Micić za 30 minuta na terenu imao učinak od 16 poena, tri asistencije i dve uhvaćene lopte.
Olimpijakos je prvi na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i tri poraza, dok je Hapoel na 12. poziciji sa skorom 7-7.
Košarkaši Baskonije savladali su na svom terenu Efes sa 86:81, čime su prekinuli seriju od deset uzastopnih poraza u eliti, a pet vezanih u svim takmičenjima. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kris Duarte sa 14 poena, dok su Stefan Joksimović i Kobi Simons dodali po 12. Kod gostiju, najbolji je bio Džordan Lojd sa 16 poena.
Efes se nalazi na 13. mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i osam poraza, dok je Baskonija na poslednjoj, 20. poziciji sa skorom 2/12.
Real je deklasirao u Madridu ekipu Žalgirisa rezultatom 108:93. Madriđane je do osme pobede predvodio Andres Felis sa 20 poena, Valter Tavares je dodao 16 Teo Maledon jedan manje, a Luvavu Kabaro imao 14 poena.
Kod Litvanaca, Marijus Grigonis je bio najefikasniji akter meča sa 24 poena, dok je Tubelis ubacio 21 koš.
Real Madrid je sada na skoru 8-6 i zauzima 6. poziciju na tabelu, jednu ispred sedmoplasirane Crvene zvezde koja je na istom bilansu. Žalgiris ima identičan skor, ali se nalazi tek na devetom mestu.
EVROLIGA, 14. kolo:
Utorak
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
/Moneke 20 - Edvards 15/
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87
/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/
Valensija - Panatinaikos 83:86
Asvel - Olimpija Milano 91:95
/Vašington 19 - Rajt 29/
Barselona - Fenerbahče 77:83
/Umude 18 - Šilds 26/
Sreda:
Dubai - Partizan Mozzart Bet 71:84
/Bejkon 13 - Džons 21/
Olimpijakos - Hapoel 104:79
Baskonija - Anadolu Efes 86:81
/Duarte 14 - Lojd 16/
Real Madrid - Žalgiris 88:74
/Felis 20 - Grigonis 24/
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