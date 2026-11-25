Madriđani ubediljivi protiv Litvanaca.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras na svom terenu ekipu Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 104:79 u utakmici 14. kola Evrolige.

Najefikasniji u timu Olimpijakosa bio je Kori Džozef sa 27 poena, Evan Furnije je dodao 23, a Saša Vezenkov 21. Srpski košarkaš Nikola Milutinov odigrao je nešto više od devet minuta za grčki klub, a za to vreme zabeležio je dva poena i dva skoka.

U ekipi Hapoela najbolji je bio Iš Vejnrajt sa 17 poena, dok je srpski košarkaš Vasilije Micić za 30 minuta na terenu imao učinak od 16 poena, tri asistencije i dve uhvaćene lopte.

Olimpijakos je prvi na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i tri poraza, dok je Hapoel na 12. poziciji sa skorom 7-7.

Big home W for @Olympiacos_BC on a @Cory_Joe career-high night! 👏 #EveryGameMatters https://t.co/0IIKRRIehi — EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026

Košarkaši Baskonije savladali su na svom terenu Efes sa 86:81, čime su prekinuli seriju od deset uzastopnih poraza u eliti, a pet vezanih u svim takmičenjima. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kris Duarte sa 14 poena, dok su Stefan Joksimović i Kobi Simons dodali po 12. Kod gostiju, najbolji je bio Džordan Lojd sa 16 poena.

Losing streak snapped, @Baskonia comes out victorious vs Efes at home 👏 Immediate impact by Zacharie Perrin as he's the player of the game in his EuroLeague debut! #EveryGameMatters https://t.co/NKU9s3ybS3 — EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026

Efes se nalazi na 13. mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i osam poraza, dok je Baskonija na poslednjoj, 20. poziciji sa skorom 2/12.

Real je deklasirao u Madridu ekipu Žalgirisa rezultatom 108:93. Madriđane je do osme pobede predvodio Andres Felis sa 20 poena, Valter Tavares je dodao 16 Teo Maledon jedan manje, a Luvavu Kabaro imao 14 poena.

Kod Litvanaca, Marijus Grigonis je bio najefikasniji akter meča sa 24 poena, dok je Tubelis ubacio 21 koš.

ALLEY-OOP MASTERPIECE IN MADRID 🚨 @dameology went UP to catch the lob from @23Llull! @RMBaloncesto | #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/cKrE7ZRZo9 — EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026

Real Madrid je sada na skoru 8-6 i zauzima 6. poziciju na tabelu, jednu ispred sedmoplasirane Crvene zvezde koja je na istom bilansu. Žalgiris ima identičan skor, ali se nalazi tek na devetom mestu.

EVROLIGA, 14. kolo:

Utorak

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108

/Moneke 20 - Edvards 15/

Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87

/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/

Valensija - Panatinaikos 83:86



Asvel - Olimpija Milano 91:95

/Vašington 19 - Rajt 29/

Barselona - Fenerbahče 77:83

/Umude 18 - Šilds 26/

Sreda:

Dubai - Partizan Mozzart Bet 71:84

/Bejkon 13 - Džons 21/

Olimpijakos - Hapoel 104:79



Baskonija - Anadolu Efes 86:81

/Duarte 14 - Lojd 16/

Real Madrid - Žalgiris 88:74

/Felis 20 - Grigonis 24/

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