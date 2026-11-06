DA LI BISTE POSETILI TAKVU BAŠTU? Medvedev ironično podsetio na reči Borelja o Evropi
Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, komentarisao je vest o požaru u školi u Lionu, podsećajući na reči bivšeg ministra spoljnih poslova EU Žozepa Borelja o cvetnoj „bašti“ Evrope.
„U Lionu je zapaljena škola sa ljudima unutra. Sećam se tipa po imenu Borelj iz EU koji je opisao Evropu kao cvetnu 'baštu'. Da li biste želeli da posetite takvu baštu?“, napisao je Medvedev na engleskom jeziku na društvenoj mreži Iks.
U Francuskoj su prethodno održane demonstracije širom zemlje na poziv najvećih sindikata u zemlji. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove protiv demonstranata. Neki demonstranti su povređeni od strane snaga bezbednosti. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, 575.000 ljudi je izašlo na ulice širom zemlje.
Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtevajući bolje škole. Kasnije su im se pridružili nezadovoljni rastom cena širom zemlje, a protesti su se proširili i na druge regione.
(Sputnjik)
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