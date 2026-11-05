Delije oduševile koreografijom! Ovako su navijači Zvezde dočekali svoje miljenike! (VIDEO)

Izabranici Alberta Rijere imaju podršku najvatrenijih pristalica s tribina Marakane.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde i Inter Eskaldesa igraju meč trećeg kola Lige konferencije.

Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" ima buran tok, pošto je najpre isključen Aleksandar Katai posle postignutog gola u prvom poluvremenu, dok je u nastavku jermenski sudija Nalbaldijan pokazao put u svlačionicu i Marokancu Berlangi iz gostujućeg tima.

Treba reći da izabranici Alberta Rijere imaju veliku podršku sa severne tribine, "delije" su kao i na prethodnim mečevima zauzele svoja mesta, dok je posle prvog zvižduka Jermena, usledila organizovana i koreografija u kojoj su korišćene čuvene rolne papira, koje su stvorile zanimljiv ambijent.

Navijači Crvene zvezde su tako odjednom istovremeno bacili rolne ka donjem delu tribine, tako da se stvorio utisak bacanja konfeta na čitavoj severnoj tribini.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Koreo koreo koreooo https://t.co/FhLREnORkg — FantomBeograda (@FantomBeograda) November 5, 2026

Osim toga, konstantno su se vijorile zastave najvatrenijih pristalica srpskog šampiona.

Malo niže su se videli i transparenti "delija", pojedine zastave, koje se inače redovno nalaze na severnoj tribini kada Crvena zvezda igra na evropskoj sceni ove sezone.

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