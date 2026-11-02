DIM IZ ŠAHTOVA BLIZU BELE KUĆE DIGAO UZBUNU: Centar Vašingtona ostao bez struje, oglasila se Američka tajna služba

VIŠE od 1.100 korisnika distributivnog sistema kompanije Pepko ostalo je bez električne energije na području Vašingtona, u naselju Fogi Botom, gde se nalazi najveći deo vladinih institucija, i delovima centra grada.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Harnik

Prijava je stigla ranije danas kada je primećen dim iz više šahtova na ulici, nakon čega su hitno reagovale službe bezbednosti i nadležne ekipe.

Kvar je registovan u neposrednoj blizini Univerziteta Džordž Vašington i zgrade Svetske banke, a sam kvart je udaljen oko dva kilometara od Bele kuće.

Američke vlasti su saopštile da je uzrok nestanka struje strukturni kvar na opremi, dok je kompanije Pepko navela da je istraga o tačnim uzrocima u toku, prenosi Ekonomik Tajms.

Kompanija dodaje da nema indikacija o sabotaži ili zloupotrebi.

Oglasila se Američka tajna služba

Uprkos nestanku struje u neposrednoj blizini, Američka tajna služba (USSS) potvrdila je da incident neće uticati na operativne aktivnosti.

Izvor upoznat sa situacijom potvrdio je za CNN da su kretanja i sigurnost američkog predsednika Donalda Trampa potpuno obezbeđeni na relaciji od Bele kuće do mesta događaja.

Tramp će kasnije danas održati poslednji govor pred izbore za Kongres kod Reflektujućeg bazena, a nadležne službe garantuju nesmetano odvijanje svih predviđenih državnih aktivnosti.

(CNN/Ekonomik Tajms)

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